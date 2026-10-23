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Colapsa estructura

Tragedia en Kenia: edificio en construcción en derrumba y se temen víctimas

La estructura de hasta 18 pisos colapsó en el concurrido distrito comercial de Eastleigh durante la jornada del viernes.

El edificio se derrumbó desatando una emergencia de gran magnitud entre su pobla
El edificio se derrumbó desatando una emergencia de gran magnitud entre su pobla (Composición: Exitosa)

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 23/10/2026

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Un edificio de varias plantas en pleno proceso de construcción se derrumbó este viernes en la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, desatando una emergencia de gran magnitud que ha movilizado a los cuerpos de rescate. La estructura, que según estimaciones preliminares alcanzaba hasta los 18 pisos de altura, se desplomó repentinamente en el concurrido barrio de Eastleigh, generando una gigantesca nube de polvo y dejando el inmueble reducido a un montón de escombros. 

Colapso de la estructura y primeras acciones de rescate

El siniestro se registró alrededor de las 13:40 hora local en un sector de intensa actividad económica y residencial de la capital keniana. La rápida caída de la edificación provocó momentos de pánico entre los vecinos y comerciantes locales, quienes presenciaron cómo la enorme estructura de concreto cedía de manera imprevista.

Los reportes iniciales señalan que en los niveles inferiores del inmueble funcionaban algunos establecimientos comerciales, además de contar con la presencia habitual de obreros dedicados a las labores de edificación. Sin embargo, el horario del incidente coincidió con los momentos de oración de la comunidad local, lo que habría reducido la densidad de ocupantes dentro del predio.

A pesar de la rápida llegada de los equipos de auxilio, la presencia de masivas multitudes en los alrededores complicó el inicio de las tareas operativas de remoción. Agentes de la policía tuvieron que intervenir para dispersar a los curiosos y contener incidentes aislados de saqueos, permitiendo el ingreso de la maquinaria pesada de rescate.

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Crecimiento urbano acelerado y antecedentes de infraestructura

El distrito de Eastleigh se caracteriza por ser un núcleo comercial sumamente poblado y rodeado de complejos habitacionales de gran altura en constante expansión. La alta densidad de rascacielos en el perímetro dificulta la maniobrabilidad de los vehículos de emergencia y la instalación de los centros de comando operacional.

Este evento vuelve a poner en debate las condiciones de fiscalización y la velocidad con la que se ejecutan los proyectos inmobiliarios en la ciudad de Nairobi. El vertiginoso crecimiento demográfico de la capital ha impulsado una acelerada edificación de complejos habitacionales que en diversas ocasiones ha derivado en fallas estructurales severas.

Las investigaciones oficiales deberán determinar las responsabilidades técnicas y los permisos que respaldaban la construcción de esta mole de cemento. En ese sentido, Kenia enfrenta un severo desafío en la regulación de sus políticas urbanas y el control de calidad en el sector de la construcción para evitar futuras tragedias humanas en su capital.

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