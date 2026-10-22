Tragedia en Asia: terremoto en la región del Tíbet deja al menos 16 fallecidos y decenas de heridos en China

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un potente terremoto sacudió la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas fallecidas y 32 heridos. El movimiento telúrico se registró a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, alcanzando una profundidad de 18 kilómetros que intensificó el impacto sobre las estructuras de la zona. Las autoridades locales informaron que entre los heridos se contabilizan 11 pacientes en estado de gravedad, mientras que más de 300 viviendas colapsaron totalmente por la magnitud de las sacudidas.

Magnitud del sismo, réplicas y zonas afectadas

El movimiento sísmico principal ocurrió a las 16:33 horas GMT, siendo detectado y monitoreado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. La entidad técnica confirmó la ocurrencia de al menos seis réplicas posteriores con magnitudes que fluctuaron entre los 4,3 y 5,2 grados en la escala de Richter.

La réplica de mayor intensidad se localizó a 193 kilómetros al noreste de la ciudad de Nagqu, mientras que un segundo evento secundario se ubicó a 219 kilómetros al este-noreste. La constante actividad telúrica ha dificultado el trabajo de evaluación de daños y el tránsito seguro de las brigadas de auxilio por las rutas de la región.

El temblor se sintió con especial fuerza en los pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, situado dentro de la provincia de Qinghai, zona limítrofe con el condado de Baqing. La vibración del terreno causó el pánico entre los pobladores, quienes abandonaron sus viviendas para ponerse a resguardo en espacios abiertos.

🇨🇳 | Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región autónoma del Tíbet, dejando al menos 16 muertos, 32 heridos y cientos de viviendas colapsadas. Las autoridades locales desplegaron operativos de rescate en la zona cero. https://t.co/OcYbEtF0aQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 22, 2026 Lee también Migraciones de Argentina expulsa a ciudadano peruano luego de acumular siete condenas penales

Respuesta del gobierno chino y acciones de emergencia

Ante la gravedad del desastre natural, la Administración Sismológica de China dispuso la activación del Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos. Esta medida permite la movilización inmediata de recursos económicos, suministros de primera necesidad y contingentes militares hacia la zona del epicentro.

El sistema de alerta del país asiático contempla una escala de cuatro niveles, donde la categoría IV representa la menor gravedad y la categoría I la máxima alerta nacional. La aplicación del Nivel II refleja el alto grado de afectación estructural y la urgencia de coordinar ayuda humanitaria a gran escala.

Las agencias estatales coordinan el traslado de carpas, alimentos y medicinas para asistir a los cientos de damnificados que perdieron sus hogares tras el colapso de los inmuebles. Las labores de búsqueda continúan de manera ininterrumpida ante la posibilidad de hallar personas atrapadas bajo los restos de los inmuebles destruidos.

En ese sentido, el terremoto ha movilizado un despliegue gubernamental prioritario para atender a las víctimas y mitigar los daños materiales provocados por la emergencia en el Tíbet.