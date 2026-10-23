Papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica: continuará su recuperación tras cirugía de pulmón

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV suspendió su viaje que tenía previsto realizar a la ciudad italiana de Asís el próximo martes 27 de octubre para participar del encuentro "Paz desarmada y desarmante", que conmemora los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por Juan Pablo II.

Esta decisión fue tomada por recomendación de los médicos que lo operaron con el principal objetivo de que el sumo pontífice continúe con su proceso de recuperación tras someterse a la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho.

Papa León XIV no viajará a Asís por recomendación de doctores

La infomación fue comunicada este viernes, 23 de octubre, por la Oficina de Prensa del Vaticano, que explicó que el tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica del Santo Padre, el pasado martes 13 de octubre, todavía no permite considerar conveniente un desplazamiento en helicóptero.

Esta suspensión se produce pese a que los últimos estudios médicos mostraron una evolución favorable en la salud del Santo Padre. De acuerdo al parte difundido por la Santa Sede, Robert Prevost se realizó una radiografía de tórax de control obteniendo resultados que confirmaron un buen progreso de su recuperación.

En ese sentido, la recomendación médica busca que el máximo representante de la Iglesia católica en el mundo evite esfuerzos innecesarios durante esta etapa del posoperatorio.

Los médicos hacen saber que, "según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control". Los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre. El #PapaLeónXIV enviará un mensaje https://t.co/BkIpqyFbke October 23, 2026

León XIV no estará presente en la Jornada Mundial de Oración por la Paz

El viaje del papa estadounidense-peruano esta programado para el próximo martes, 27 de octubre y tenía como propósito su participación en el encuentro Paz desarmada y desarmante, que se organiza en conmemoración del 40° aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, que fue impulsada por san Juan Pablo II en 1986.

La importante reunión congregará a representantes de distintas confesiones religiosas y a otros participantes en torno al diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz. La presencia del pontífice formaba parte de las actividades previstas que es reconocida por su vínculo histórico con san Francisco de Asís.

Es necesario precisar que, pese a que no viajará, se tiene previsto que envíe un mensaje de cercanía a los organizadores y asistentes. Según la comunicación del Vaticano, el papa mantiene su convicción de que el diálogo así como el encuentro entre religiones, gestos de paz son herramientas fundamentales frente a conflictos actuales.

Por recomendación médica, el papa León XIV suspendió su viaje a la ciudad de Asís que tenía prevista visitar el próixmo martes 27 de octubre. La infomación fue comunicada por la Oficina de Prensa del Vaticano, que explicó que el tiempo transcurrido desde su cirugía de pulmón todavía no permite considerar conveniente un desplazamiento en helicóptero.