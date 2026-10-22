Congreso: comisiones del Senado y Diputados citan al ministro Guillermo Shinno el próximo martes

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Dos comisiones del Congreso han citado al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno para que informes sobre las acciones que su cartera ejecuta contra la minería ilegal y cómo esto afecta al medio ambiente. La fecha para que se presente es el próximo martes 27 de octubre a las 09:00 de la mañana.

Para que explique acciones de su cartera

Las Comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado y de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados convocaron a Shinno Huamaní y la reunión se realizará en la sala José Gálvez del edificio Mario Vargas Llosa.

"Se cursa la presente invitación para que informe ante ambas comisiones reunidas sobre las acciones que su despacho realiza frente a la minería ilegal en perjuicio del medio ambiente, así como el estado situacional de las relaveras emplazadas en las quebradas", señala parte del documento.

#EnVivo | La Comisión de Economía y Medio Ambiente del Congreso citó al ministro de Energía y Minas para el martes 27 de octubre, a las 9:00 a. m., para informar sobre las acciones frente a la minería ilegal y la situación de las relaveras que podrían generar impactos ambientales ante el fenómeno de El Niño. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxxtRz — Canal N (@canalN_) October 22, 2026

El oficio con fecha del lunes 19 de octubre, fue firmado por unanimidad por ambas mesas de trabajo busca que el titular de esta cartera también brinde información acerca del estado situacional de las relaveras (estructuras para residuos sólidos y líquidos) emplazadas en las quebradas que desembocan en los ríos que alimentan la costa del país.

La sesión conjunta se ha programado para las 09:00 de la mañana del martes 27 de octubre y busca conocer las acciones que el ministro Shinno Huamaní al frente del MINEM adoptará ante los impactos ambientales que las instalaciones mencionadas previamente podrían generar.

Guillermo Shinno confirma censo a trabajadores mineros

En entrevista para Exitosa, el titular del MINEM aseguró que se llevará a cabo un censo relacionado con los trabajadores del sector minero, una iniciativa que tiene el objetivo de recopilar información sobre esta actividad y contribuir a la evaluación de su situación en el país.

"Con respecto al censo, es algo que sí se va a hacer, o sea, era un problema presupuestal en su momento, salió un crédito suplementario hacia fines de julio y la semana pasada ya se ha suscrito el convenio con el INEI para poder transferir los recursos, quienes se van a encargar de hacer este censo, como tú lo comentas", sostuvo el ministro.

Para conocer las acciones contra la minería ilegal y su afectación al medio ambiente, dos comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso han citado para el martes 27 de octubre a las 09:00 de la mañana al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.