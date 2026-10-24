Miguel Torres dispone el trámite de la fe de erratas en ley de facultades: "Se ha identificado un error"

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado, Miguel Torres, publicó un comunicado con respecto a la autógrafa de la ley de facultades legislativas en la que señala que se identificó un error material. Por tal motivo, ha dispuesto el trámite de la fe de erratas para que se consigne "Congreso" en lugar de "Senado", como aparece en el documento oficial.

Un gesto democrático

A través de su cuenta de X, el titular de la Cámara Alta del Congreso se refirió a esta norma que causó polémica en el Congreso e incluso una posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordó que la Ley 32743 se aprobó por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y reglamento del Senado, aunque con una observación.

"Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó "Senado" en lugar de "Congreso". He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato", señala Torres Morales en su publicación.

Comunicado sobre la ley de delegación de facultades, Ley 32743: https://t.co/N72rXWGRrm — Miki Torres (@mikitorresfp) October 24, 2026

Aseveró que la prioridad es atender las urgencias del país y que una corrección es parte de un deber y una demostración de respeto a quienes representan la transparencia y la institucionalidad.

Cabe precisar que el último viernes el presidente del Congreso respondió a las críticas y por el mismo medio defendió lo realizado, señalando que el procedimiento se encontraba dentro del marco normativo vigente y como tal, la autógrafa fue remitida al Ejecutivo para que sea promulgada como manda la Constitución Política.

"La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado", manifestó.

Oscar Reto le pidió "medidas correctivas"

La posición que tomó Miguel Torres fue contraria a la del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, quien mediante un oficio le pidió medidas correctivas y la inclusión de su firma en la autógrafa y de la primera vicepresidenta de esta cámara Analí Márquez.

"Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la República y solo la post firma del presidente y primer vicepresidente y no al Congreso de la República y la post firma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y primera vicepresidenta de esta cámara", expresó.

Con esto, el presidente del Senado, Miguel Torres, reconoció que hubo un error en la autógrafa de la Ley 32743 que delega facultades legislativas al Ejecutivo. Indicó que se consignó la palabra "Senado" y no "Congreso", por lo que dispuso la fe de erratas para subsanarlo.