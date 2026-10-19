Daniel Barragán sobre postura de Obras frente al Gobierno de Fujimori: "No somos oposición, somos solución"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la consulta de Exitosa, el senador Daniel Barragán explicó la postura de la bancada Obras frente al Gobierno de Keiko Fujimori. Afirmó que no se consideran oposición, sino una alternativa de solución, aunque aseguró que realizarán el control político correspondiente.

Comisión del Senado aprueba siete puntos adicionales

La Comisión de Constitución aprobó, este lunes 19 de octubre, la incorporación de siete puntos adicionales al dictamen que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Sin embargo, cabe destacar que, tras la aprobación de los 20 puntos del pedido de facultades legislativas y de los ítems adicionales, la iniciativa deberá ser debatida y votada en el Pleno del Senado.

Tras darse a conocer la medida, las reacciones en el ámbito político no tardaron en aparecer, entre ellos el del senador del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, quien explicó la posición de su agrupación parlamentaria frente al Gobierno de Keiko Fujimori.

"Yo no hablo de oposición. Nosotros no somos oposición, somos solución, pero haremos el control correspondiente al Poder Ejecutivo para que pueda cumplir con el objetivo que ellos están solicitando", expresó el senador Barragán ante la consulta de Exitosa.

Daniel Barragán: realizarán control político al Gobierno de Fujimori

En ese marco, ante la consulta de Exitosa sobre las últimas declaraciones de Ruth Luque de que la bancada Obras no era de oposición al Gobierno de Keiko Fujimori, Daniel Barragán, dejó en claro que su agrupación mantiene una postura de disposición al diálogo con el Poder Ejecutivo, alegando de que no se trata de "izquierdas o derechas", sino de plantear propuestas para contribuir con el desarrollo del país.

"Nosotros tenemos una misión acá en el Senado que es discutir todos los temas que se pongan sobre la mesa. No evitar discutir. (...) La idea es que nuestro espíritu es que primero está el país y sobre ello trabajamos. (...) Desde el principio el partido Cívico Obras dijo lo siguiente: 'Nosotros apoyaremos todas aquellas normas legislativas que sean favorables para nuestro país, vengan de izquierda o de derecha'", respondió a la prensa.

Respaldo de Obras a facultades fue validado por Ricardo Belmont

Finalmente, el senador Barragán sostuvo que en el recinto político se debe tomar "acuerdos por el bien de la población" y que el respaldo de las facultades legislativas fue validad por el líder de la agrupación Obras, Ricardo Belmont.

En conclusión, Daniel Barragán señaló que la bancada Obras no se considera oposición al Gobierno de Keiko Fujimori, sino como una alternativa de solución. Sin embargo, remarcó que cumplirán con el control político correspondiente, una tarea clave para supervisar las acciones del Ejecutivo y mantener la vigilancia parlamentaria.