Comisión de Constitución del Senado aprueba 20 puntos del pedido de facultades: se hizo sin presencia de la oposición

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Senado aprobó los 20 puntos del pedido de facultades legislativas remitido por la Cámara de Diputados. Posteriormente, se someterán a votación los siete puntos adicionales incorporados por la comisión presidida por Carlos Mesía.

Se aprueban 20 puntos del pedido de facultades legilastivas

En el marco de una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado, este lunes 19 de octubre, se aprobó con siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el predictamen enviado por la Cámara de Diputados para delegar este mecanismo constitucional al Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Los senadores Carlos Mesía, Roger Astucuri, Katherine Ampuero, Alejandro Aguinaga, Marta Chávez, Patricia Juárez y Lourdes Alcorta votaron a favor del dictamen. Como parte del procedimiento, la presidencia de la comisión convocó a otros integrantes para que registren sus votos, sin embargo, varios no se encontraban presentes.

Hay que señalar que este grupo de trabajo aún deberá discutir si incorpora los siete puntos adicionales a las 20 materias que recibieron el respaldo de la Cámara de Diputados.

Además, recordemos que esta propuesta tiene como finalidad otorgar las facultades al Gobierno de Keiko Fujimori durante un período de 90 días calendario para emitir decretos legislativos. Es importante mencionar que la aprobación definitiva de este procedimiento aún requiere que sea elevado al Senado.

Los siete puntos adicionales entrarán en debate

Tras la aprobación del dictamen con los 20 puntos originales, la comisión continuará con el debate de una propuesta que contempla incorporar siete materias adicionales que también guardan relación con las destinadas a hacer frente ante la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Estos siete puntos adicioanales no formaron parte del texto que fue aprobado previamente por la Cámar de Diputados, situación que ha desencadenado un ambiente de discrepancias entre las bancadas acerca de las atribuciones de la Cámara Alta para modificar el contenido de la delgación.

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