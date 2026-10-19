Senado: aprueban 7 puntos adicionales al pedido de facultades que no fueron avalados por Diputados

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Senado aprobó los siete puntos adicionales al pedido de facultades legislativas, que no habían sido aprobados por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser sometido ahora a votación en el Pleno del Senado.

Entre los siete puntos adicionales se incluyen medidas relacionadas con la calificación de grupos hostiles, el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y otros aspectos vinculados a la lucha contra la criminalidad y sociedad.

Comisión del Senado aprueba siete puntos adicionales

Esto ocurrió luego de que la Cámara de Diputados aprobara los 20 puntos del pedido de facultades legislativas, debatidos horas antes. Posteriormente, la Comisión de Constitución del Senado sometió a discusión los siete puntos adicionales, que fueron aprobados sin oposición. Entre las medidas respaldadas figuran las siguientes:

Apoyo de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios : Regular el soporte operativo de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional del Perú.

Regular el soporte operativo de las Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional del Perú. Vigilancia posterior al cumplimiento de la condena : Establecer un mecanismo de control y seguimiento legal para delincuentes de alta peligrosidad, como extorsionadores y sicarios, incluso después de cumplir la totalidad de su condena y salir de prisión.

Establecer un mecanismo de control y seguimiento legal para delincuentes de alta peligrosidad, como extorsionadores y sicarios, incluso después de cumplir la totalidad de su condena y salir de prisión. Regla del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y la calificación de grupos hostiles : Clasificar a las organizaciones criminales que recurran sistemáticamente a métodos violentos bajo un marco legal similar al aplicado a grupos hostiles o terroristas, lo que permitiría emplear técnicas especiales de investigación y medidas de ejecución penal.

Clasificar a las organizaciones criminales que recurran sistemáticamente a métodos violentos bajo un marco legal similar al aplicado a grupos hostiles o terroristas, lo que permitiría emplear técnicas especiales de investigación y medidas de ejecución penal. Herramientas para combatir organismos criminales : Implementar técnicas especiales de investigación y mecanismos de control de activos dirigidos a organizaciones criminales que recurran a altos niveles de violencia.

Implementar técnicas especiales de investigación y mecanismos de control de activos dirigidos a organizaciones criminales que recurran a altos niveles de violencia. Protección legal para quienes actúen en legítima defensa : Ampliar la presunción de racionalidad y brindar mayor seguridad jurídica a quienes ejerzan la legítima defensa ante agresiones criminales.

Ampliar la presunción de racionalidad y brindar mayor seguridad jurídica a quienes ejerzan la legítima defensa ante agresiones criminales. Fortalecimiento del sistema de defensa de inteligencia nacional : Ampliar las facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para ejecutar labores de inteligencia operativa y anticiparse a posibles riesgos.

Ampliar las facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para ejecutar labores de inteligencia operativa y anticiparse a posibles riesgos. Simplificación del trámites para obras de infraestructuras : Agilizar, mediante cambios normativos, la construcción y reparación de carreteras, puentes y obras destinadas a mitigar los efectos del Fenómeno El Niño.

Pedido de facultades pasará al Pleno

Tras la aprobación de los 20 puntos del pedido de facultades legislativas y de los siete adicionales, la iniciativa deberá ser debatida y votada en el Pleno del Senado. La delegación de estas atribuciones al Ejecutivo requiere el respaldo de los legisladores, quienes deberán establecer los límites de tiempo y las materias comprendidas en las facultades otorgadas.

Este lunes 19 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó los sierte puntos adicionales al pedido de facultades legislativas, después de haber aprobado los 20 puntos principales de la misma materia. Esto se dio bajo ninguna oposición y deberá pasar a Pleno de Senado.