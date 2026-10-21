FORMAPE estará a cargo de formalización minera y fiscalización a plantas de procesamiento, anuncia Minem

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que FORMAPE estará a cargo del proceso de formalización minera en el marco de la Ley MAPE. Además, anunció un nuevo esquema de fiscalización para las plantas de procesamiento vinculadas al sector.

FORMAPE será la encargada de la formalización minera

El integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta, brindó mayores detalles sobre la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE) que estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Vamos a tener una entidad que se llama FORMAPE que se va a encargar no solamente de la formalización sino también de la minería a pequeña escala en su régimen ordinario, también hay que darles asistencia técnica, cómo ser más productivo", manifestó.

En esa línea, acotó que señaló que también hay un nuevo esquema de fiscalización proque se tendrá que ver la trazabilidad y la supervisión en las plantas de procesamiento. Por ello desde la cartera que preside están estableciendo que el Gobierno a través de Osinergmin, OEFA Y Sunafil empiecen a realizar dichas funciones. Sobre ello lamentó que no haya existido dicho control anteriormente.

Como vemos, Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, informó que FORMAPE se encargará del proceso de formalización minera. Asimismo, anunció un esquema de fiscalización para plantas de procesamiento las cuales también fiscalizará dicho organismo.

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