Bernie Navarro sobre Escudo de las Américas: "Es una unión para ver qué hacen los delincuentes"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, brindó declaraciones a la prensa durante su visita a la ciudad de Arequipa. La autoridad se pronunció sobre el incremento de la inseguridad y el papel de la coalición regional denominada 'Escudo de las Américas' frente al problema de la criminalidad.

Según la autoridad, esta iniciativa busca fortalecer la colaboración entre las naciones miembros para enfrentar el crimen transnacional. El objetivo principal radica en compartir información relevante que permita reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos organizados en el territorio.

Sobre el propósito del Escudo de las Américas

El diplomático explicó la naturaleza operativa de este bloque frente a las amenazas actuales. Esta coalición funciona como un mecanismo para monitorear actividades ilícitas que atraviesan las fronteras nacionales de los países involucrados, permitiendo una respuesta articulada entre las diversas fuerzas del orden.

"El escudo de América es una unión de los países para ver qué están haciendo los delincuentes, los grupos, esto narcotraficante, los carteles para asegurarnos que estamos compartiendo inteligencia, información, equipamiento", dijo Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú.

Además, menciona que esta estrategia de trabajo conjunto es 'fundamental' ante la capacidad de maniobra de las organizaciones criminales modernas. La cooperación entre los gobiernos regionales resulta vital para lograr resultados efectivos en la lucha contra estos grupos, garantizando una vigilancia constante mediante recursos tecnológicos y tácticos.

Por ello, se refiere a que los delincuentes 'son muy hábiles', y que se mueven entre la frontera del país y es en donde las fuerzas del orden deberían trabajar en conjunto, puesto que de no hacerlo, las bandas criminales prevalecerán. Esta coalición promueve una integración regional estratégica diseñada específicamente para neutralizar a los delincuentes más peligrosos.

Compromiso con la soberanía nacional

El representante estadounidense detalló que el respaldo brindado por su gobierno respeta los límites legales del país. El soporte técnico y de inteligencia está diseñado para potenciar las capacidades de la Policía Nacional, pero respetando estrictamente los acuerdos bilaterales de seguridad establecidos.

"Nosotros vamos a apoyar el país en lo que quieran apoyo. Si quieren apoyo inteligencia, lo vamos a apoyar. Si quieren más apoyo, vamos a seguir apoyando", dijo Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú.

El embajador subrayó que el respaldo internacional ofrecido no tiene como objetivo intervenir en la política interna ni en los asuntos estatales del país. Este tipo de convenios garantiza un respaldo técnico efectivo sin alterar la autonomía de las instituciones peruanas ni su capacidad de gobernanza ante el incremento de actividades ilícitas