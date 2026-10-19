Premier Luis Galarreta y Confiep se reúnen para buscan destrabar proyectos y acelerar la inversión privada

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales), y representantes del gremio empresarial para abordar iniciativas que permitan dinamizar la inversión privada y acelerar proyectos de infraestructura.

Galarreta busca impulsar inversiones y cooperación público-privada

Durante el encuentro, las autoridades y los empresarios analizaron medidas para simplificar trámites y destrabar inversiones. También abordaron la promoción de las Obras por Impuestos, como parte de una agenda orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta se reunió con Jorge Zapata Ríos, presidente de la @CONFIEP, y representantes del gremio empresarial para impulsar propuestas que dinamicen la inversión privada y aceleren proyectos de infraestructura. https://t.co/AnWikmKw2d — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 19, 2026

Galarreta destacó que la participación empresarial debe acompañarse de una gestión pública que facilite la ejecución de proyectos y contribuya a ampliar las oportunidades de desarrollo para la población.

"Necesitamos un Estado que facilite la inversión, acelere los proyectos y trabaje junto al sector privado para generar empleo, cerrar brechas y llevar más oportunidades a los peruanos", manifestó el titular del PCM.

Seguridad y prevención ante El Niño

La reunión también incluyó propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Ambos asuntos formaron parte del diálogo sobre las prioridades que requieren coordinación entre el Gobierno y los representantes empresariales.

En materia preventiva, Zapata ha señalado la importancia de articular las intervenciones del sector privado con las acciones gubernamentales. Esa coordinación busca evitar esfuerzos duplicados y permitir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para atender las zonas vulnerables.

Proponen agilizar inversiones para prevenir efectos climáticos

Asimismo, el dirigente empresarial ha planteado facilitar las Obras por Impuestos para agilizar intervenciones frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

El encuentro puso sobre la mesa una agenda que combina inversión, infraestructura, seguridad y prevención, con énfasis en reducir obstáculos para los proyectos y promover colaboración entre las instituciones públicas y el empresariado.

En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y representantes de la Confiep coincidieron en la importancia de impulsar medidas que faciliten la inversión privada y agilicen la ejecución de proyectos de infraestructura, con el objetivo de promover el desarrollo económico del país.