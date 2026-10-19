RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Sesión con proyección

Premier Luis Galarreta y Confiep se reúnen para buscan destrabar proyectos y acelerar la inversión privada

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y representantes empresariales de la Confiep abordaron en una reunión la simplificación de trámites, las Obras por Impuestos y la prevención ante el fenómeno El Niño.

Premier Galarreta y Confiep buscan destrabar proyectos y acelerar la inversión p
Premier Galarreta y Confiep buscan destrabar proyectos y acelerar la inversión p (Difusión)

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales), y representantes del gremio empresarial para abordar iniciativas que permitan dinamizar la inversión privada y acelerar proyectos de infraestructura.

Galarreta busca impulsar inversiones y cooperación público-privada

Durante el encuentro, las autoridades y los empresarios analizaron medidas para simplificar trámites y destrabar inversiones. También abordaron la promoción de las Obras por Impuestos, como parte de una agenda orientada a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Galarreta destacó que la participación empresarial debe acompañarse de una gestión pública que facilite la ejecución de proyectos y contribuya a ampliar las oportunidades de desarrollo para la población.

"Necesitamos un Estado que facilite la inversión, acelere los proyectos y trabaje junto al sector privado para generar empleo, cerrar brechas y llevar más oportunidades a los peruanos", manifestó el titular del PCM.

MTC alerta sobre posibles daños a las vías por el Fenómeno El Niño: "Tenemos que estar preparados"
Lee también

MTC alerta sobre posibles daños a las vías por el Fenómeno El Niño: "Tenemos que estar preparados"

Seguridad y prevención ante El Niño

La reunión también incluyó propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Ambos asuntos formaron parte del diálogo sobre las prioridades que requieren coordinación entre el Gobierno y los representantes empresariales.

El Niño en Piura: sector privado propone

En materia preventiva, Zapata ha señalado la importancia de articular las intervenciones del sector privado con las acciones gubernamentales. Esa coordinación busca evitar esfuerzos duplicados y permitir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para atender las zonas vulnerables.

Fenómeno El Niño: Contraloría supervisa obras de protección contra inundaciones en Trujillo
Lee también

Fenómeno El Niño: Contraloría supervisa obras de protección contra inundaciones en Trujillo

Proponen agilizar inversiones para prevenir efectos climáticos

Asimismo, el dirigente empresarial ha planteado facilitar las Obras por Impuestos para agilizar intervenciones frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

El encuentro puso sobre la mesa una agenda que combina inversión, infraestructura, seguridad y prevención, con énfasis en reducir obstáculos para los proyectos y promover colaboración entre las instituciones públicas y el empresariado.

Obras por Impuestos superó los S/ 4,000 millones a través de 124 adjudicaciones en 2024 - Desde Adentro

En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y representantes de la Confiep coincidieron en la importancia de impulsar medidas que faciliten la inversión privada y agilicen la ejecución de proyectos de infraestructura, con el objetivo de promover el desarrollo económico del país.

Temas relacionados Confiep Consejo de Ministros inversiones Luis Galarreta Obras por Impuestos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA