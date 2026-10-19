Gobierno presenta a la Cámara de Diputados el proyecto que crea la Ley MAPE

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 19 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó formalmente a la Cámara de Diputados la proposición legislativa que establece la creación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

De acuerdo con el texto que fuera aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del último martes 13 de octubre, la iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional.

(Noticia en desarrollo...)