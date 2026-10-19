RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Será evaluado en comisión

Gobierno presenta a la Cámara de Diputados el proyecto que crea la Ley MAPE

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados su propuesta que crea la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal o también conocida como Ley MAPE.

Gobierno presenta Ley Mape al Congreso.
Gobierno presenta Ley Mape al Congreso. Ministerio de Energía y Minas

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Este lunes 19 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó formalmente a la Cámara de Diputados la proposición legislativa que establece la creación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

De acuerdo con el texto que fuera aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del último martes 13 de octubre, la iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional.

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados Cámara de Diputados Gobierno Ley MAPE mineria proyecto de ley

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias