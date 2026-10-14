Rafael Belaúnde se reunió con Bernie Navarro para fortalecer estrategias contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se reunió este miércoles 14 de octubre en Iquitos con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y el comandante del Comando Sur de ese país, Gral. Francis L. Donovan, con el objetivo de fortalecer la colaboración en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal que atenta a ambos países.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, se identificaron oportunidades de cooperación en el marco de la coalición bilateral contra los cárteles de las Américas, así como el reciente proceso de incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

Intercambio de experiencias para hacerle frente a diversos amenazas comunes

Como parte de la agenda establecida, ambas delegaciones intercambiaron experiencias en materia de inteligencia y ejercicios militares bilaterales, con miras a reforzar sus capacidades para hacerle frente a las amenazas comunes.

En ese sentido, la reunión también permitió sentar las bases para ampliar la cooperación contra las redes narcoterroristas que operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), como parte de uno de los objetivos del actual Gobierno.

"Esta alianza nos permitirá también contar con información de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que ocasiona muertes, extorsiones, trata de personas, entre otros delitos a los cuales venimos haciendo frente desde el Comando Unificado", expresó Belaúnde Llosa.

🤝 🇵🇪🇺🇸 Dos países, un objetivo: fortalecer la seguridad. ✅ Desde Iquitos, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se reunió con el embajador de EE. UU., Bernie Navarro, y el comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan. https://t.co/HE03eDaKeT October 14, 2026

Posteriormente, las autoridades en mención se trasladaron a bordo de un Bell-Boeing V-22 Osprey a la instalación militar "El Estrecho", ubicada en la frontera con Colombia. Seguidamente, la delegación se trasladó a la sede del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU PUMA), en las instalaciones del cuartel Alfredo Vargas Guerra, en Iquitos.

Predictamen de facultades legislativas incorpora presencia de militares en los penales

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado terminó de elaborar el predictamen del texto de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días. Es importante precisar que, el documento será puesto a debate en la nueva sesión del grupo de trabajo parlamentario, programada para mañana, jueves 15 de octubre, a partir de las 11:00 a. m.

De acuerdo con la propuesta del texto sustitutorio al que accedió Exitosa, el eje de las facultades que legislaría el Gobierno serían seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. En ese sentido, con referente a la lucha contra la delincuencia, se tienen en agenda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

Además, se incorpora en el texto el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), así como modificar el Decreto Legislativo 1095, a fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil.

Finalmente, también proponen modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con la finalidad de establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo.