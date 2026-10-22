Jorge Nieto sobre facultades legislativas: "Ya está hecho, que gobiernen, ya no hay excusas"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto se pronunció sobre el escenario político y la reciente aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. El exministro expresó sus reparos respecto al procedimiento seguido en el Senado y sostuvo que la decisión se habría tomado vulnerando las disposiciones que regulan el funcionamiento de esta cámara.

Jorge Nieto cuestiona la legalidad de las facultades aprobadas

Según explicó, el reglamento del Senado establece restricciones para incorporar nuevas materias durante la discusión legislativa. En ese sentido, señaló que el artículo 25A contiene disposiciones que, a su juicio, no fueron respetadas durante el proceso de aprobación.

"Bueno, ya se han aprobado las facultades, las que se han aprobado, del modo en que se han aprobado, en nuestra opinión, rompiendo los reglamentos del Senado. Son clarísimas. No permiten que el Senado incorpore materias nuevas a la discusión. El artículo 25A del reglamento del Senado es literalmente mandatorio sobre este tema, pero lo han hecho, rompiendo la legalidad . Ya está hecho. Que gobierne. Ya no hay excusa s", manifestó.

Con estas declaraciones, Nieto remarcó que, independientemente de sus cuestionamientos al procedimiento, el Ejecutivo debe asumir las consecuencias de la aprobación y ejercer las atribuciones que le fueron otorgadas. Su postura apunta a que la controversia legislativa no se convierta en un argumento para postergar las responsabilidades del Gobierno.

Jorge Nieto

Sistema parlamentario presenta fallas, advierte Nieto

Durante la entrevista, el exministro también cuestionó la estructura institucional del Parlamento y la relación entre el Senado y la Cámara de Diputados. Consideró que existen interpretaciones contrapuestas sobre las competencias de ambas cámaras para incorporar nuevas materias a la discusión legislativa.

Nieto señaló que incluso especialistas constitucionales reconocidos mantienen posiciones diferentes respecto a si el Senado estaba facultado para introducir nuevos asuntos. Sin embargo, sostuvo que esta discrepancia evidencia un problema de fondo en el diseño del sistema parlamentario peruano.

"Tenemos una dificultad. Hay constitucionalistas de primer nivel en el Perú que dicen que el Senado podía introducir materias nuevas. Hay otros constitucionalistas de mismo nivel en el Perú que dicen que el Senado no podía. Pero los dos y todos coinciden que tenemos un sistema parlamentario contrahecho, que no está bien resuelta la relación", afirmó.

Asimismo, recordó que había advertido sobre estos problemas con anticipación y cuestionó que no se adoptaran medidas para corregirlos. Según indicó, hace cuatro meses planteó que el funcionamiento de este modelo podía conducir a un escenario de bloqueo institucional.

"Nosotros lo hemos planteado hace cuatro meses. Cuatro meses. Hemos dicho, este sistema va a llevar a la parálisis. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Porque está hecho para que no haya una relación fluida entre las cámaras", agregó.

Las declaraciones de Jorge Nieto ponen el foco en dos problemas: los cuestionamientos al procedimiento utilizado para aprobar las facultades legislativas y las dificultades estructurales en la relación entre las cámaras parlamentarias. Aunque sus críticas apuntan a posibles vulneraciones del reglamento, el exministro insistió en que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad.

La controversia no solo plantea interrogantes sobre la legalidad del proceso, sino también sobre la capacidad de las instituciones para coordinar y evitar nuevos enfrentamientos. Para Nieto, las facultades ya fueron aprobadas y ahora corresponde al Gobierno demostrar que puede gobernar sin recurrir a excusas, mientras persiste el debate sobre las reglas que rigen al Parlamento.