Ministro de Vivienda presentará 15 proyectos de ley al Parlamento para destrabar el agua y desagüe: "Espero sean aprobados"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, en diálogo exclusivo con Exitosa, anunció que su sector presentará 15 proyectos de ley al Parlamento con el objetivo de destrabar las obras de agua potable y desagüe, una de las principales necesidades de diversas localidades del país.

Arnillas anuncia proyectos de ley para agilizar obras en su sector

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnilla, no dudó en expresar, en primer lugar, su decepción luego de que el Congreso aprobara parcialmente las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Según precisó, su cartera presentó 11 proyectos consensuados con dirigentes a nivel nacional para acelerar la dotación de agua potable, desagüe, titulación y vivienda social; sin embargo, el Congreso solo aprobó medidas planteadas por su sector, limitadas a la atención de zonas afectadas por el fenómeno El Niño. En ese marco, calificó de "mezquindad" el actuar de los parlamentarios.

Lamentó que la ciudadanía tenga que sufrir la burocracia social y que "ciertos grupos políticos le pongan color al agua potable cuando es transparente y de necesidad nacional". Arnillas sostuvo que no solo declarará en emergencia su sector, sino que presentarán 15 proyectos de ley.

"Vamos a presentar, no 11, sino 15 proyectos de ley para destrabar todo el tema de agua potable y desagüe, (...) espero que cuando entren estos proyectos a la Cámara de Diputados sean aprobados a la velocidad del rayo, o sea rapidísimo. La población no puede esperar", expresó.

Ministro Arnillas pide al Congreso respaldar iniciativas en su sector

La propuesta busca impulsar medidas que permitan superar las dificultades que retrasan la ejecución de estas obras y acelerar los procedimientos vinculados con la ampliación de los servicios básicos. Al respecto, el ministro Mauricio Arnillas manifestó su deseo de que el Congreso respalde las iniciativas en el menor tiempo posible.

"Vamos a declarar en emergencia el sector porque tenemos 15 millones de peruanos que no tienen desagüe y 9 millones que no tienen el servicio de agua potable domiciliaria. No sé qué ha pasado con estos señores diputados y senadores que se han opuesto a esto (proyectos planteados por su sector)", indicó a Exitosa.

Asimismo, el ministro de Vivienda contó que al entrar a la cartera encontró 252 proyectos de agua potable paralizados y de esos, a la fecha, lograron destrabar 62. "Estamos trabajando", acotó.

Ministro de Vivienda sobre el fenómeno El Niño

Finalmente, durante la conversación con Exitosa, el ministro de Vivienda sostuvo que al ingresar a la cartera encontraron 1900 puntos críticos a nivel nacional, por lo que comenzaron a trabajar de inmediato para descolmatar 536 de esos puntos ante el fenómeno El Niño.

"Estamos al 70 % de descolmatación, el resto de puntos lo estamos trabajando con empresa privada, a través de un mecanismo de obras y servicios por impuestos que hemos aprobado nosotros", sostuvo.

Asimismo, reveló que se cuenta con 24 puentes Bailey listos para ser instalados de forma inmediata en caso se produzcan interrupciones en la carretera debido a huaicos y fuertes lluvias. También anunció que hay 22 helicópteros y el Ministerio de Vivienda ha transferido 26 motobombas a diferentes municipalidades en el norte del país.

El acceso al agua potable y al alcantarillado continúa siendo una necesidad para numerosas familias peruanas. En ese sentido, el ministro Mauricio Arnillas anunció que presentarán 15 proyectos de ley para destrabar obras en ese sector.