Ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, tras aprobación de facultades en 27 puntos: "Es una mezquindad"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo exclusivo con Exitosa, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnilas, opinó acerca del otorgamiento de facultades legislativas por parte del Senado en 27 puntos al Gobierno de Keiko Fujimori, el último miércoles, 21 de octubre.

Mauricio Arnillas califica de "mezquindad" el otorgamiento de facultades

El Pleno del Senado aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo con 35 votos a favor, 34 de los senadores sumado al voto de la Presidencia del Senado, 18 en contra y 6 abstenciones.

Con ello, la medida comprende materias vinculadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño que fueron solicitadas por el Poder Eejcutivo.

Al respecto, a través de un enlace telefónico con el programa 'Hablemos Claro', el titular de Vivienda compartió su postura acerca de la aprobación de este mecanismo constitucional que estuvo en debate durante varias semanas.

Desde su óptica se mostró disconforme con el respaldo de 4 de los 11 proyectos que fueron presentados desde la cartera ministerial que lidera y que tan solo 1 de los aprobados fue bien visto por él.

"Desde mi sector yo tengo que decir que lo que han hecho ayer es una mezquindad. Nosotros hemos presentado 11 proyectos de ley que facilitan, aceleran, la dotación de agua potable, desagüe, titulación y vivienda social y nos han aprobado 4 de los cuales 3 con yaya que no nos sirven, solamente 1 que nos han aprobado para el bono de las familias que hayan sufrido un terremoto", sostuvo.

Los 11 pedidos que se habían presentado en las facultades legislativas

Explicó que los 11 pedidos que habían presentado "han nacido de la conversación constante que hemos tenido con cientos de dirgentes a nivel nacional". Destacó su presencia en diversas zonas del país donde los ciudadanos no tienen agua ni desagüe.

"Los dirigentes son casi ingenieros conocen de memoria el procedimiento burocrático de estos proyectos porque están años. Son 16 años, 15 años, 12 años, que llevan en proyectos de agua potable sufriendo la burocracia estatal. Los mandan de un lado al otro, un sello, el esto y el otro. Hemos sacado esas normas para solucionar el problema. Es una mezquindad que ciertos grupos políticos tomen esto como una revancha", afirmó.

En conclusión, Mauricio Arnilas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, calificó como una "mezquindad" el otorgamiento de facultades legislativas, por parte del Senado en 27 puntos, al Gobierno de Keiko Fujimori.