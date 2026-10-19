Keiko Fujimori advierte impactos por el "meganiño" y recuerda acciones preventivas por parte de su Gobierno

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de sus redes sociales, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi advirtió que el Perú sufrirá los impactos de un "meganiño" y que su administración se encuentra tomando acciones para salvaguardar la seguridad y la vida de millones de peruanos.

Como se recuerda, en su último comunicado de fecha 16 de octubre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) ratificó que este fenómeno se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero del 2027, reduciendo a magnitud fuerte hacia inicios del otoño del próximo año.

Acciones para mitigar los efectos de la emergencia climatológica

La jefa de Estado hizo un llamado a la unidad de todos los peruanos, al señalar que la "emergencia va a ser muy grande". A menos de cumplir sus primeros tres meses al mando del Poder Ejecutivo, Fujimori Higuchi resaltó lo que vienen haciendo hasta la fecha.

Con referente a la limpieza de cauces de los ríos en 536 puntos, la mandataria informó que hasta hoy, lunes 19 de octubre, los avances alcanzan un 70 %, y que el río Piura puede recibir hasta 4 000 metros cúbicos por segundo, por primera vez en su historia.

Además, indicó que se construirán albergues temporales para 30 000 personas; así como, hospitales de campaña en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. Siguiendo con las acciones preventivas para la población del norte del país, recordó que han sido enviados 20 puentes modulares, motobombas e hidrojets.

Del mismo modo, indicó que el Gobierno tiene a disposición cinco buques de la Marina de Guerra del Perú, 22 helicópteros y 5 600 toneladas de alimentos. Asimismo, precisó que su gestión ha emitido más de 14 decretos de urgencia y decretos supremos, más la agilización del esquema Obras por Impuestos y la creación de la estrategia Servicios por Impuestos.

"En el momento de la emergencia, hay toda una estructura de parte del Gobierno que va a actuar en simultáneo en todas la regiones. Esa es la muestra de lo que queremos para nuestro país y yo por supuesto estaré informando, acompañando, dando la cara y resolviendo", aseveró.

Vamos a tener un MEGANIÑO que va a ser realmente dramático para nuestro país. Necesitamos estar unidos, porque la emergencia va a ser muy grande. Lo más importante de todo es SALVAR VIDAS. Esto es lo que ya venimos haciendo: • Estamos limpiando los cauces de los ríos en 536 puntos. • El río Piura puede recibir hasta 4000 metros cúbicos por segundo. • Construiremos albergues temporales para 30 000 personas. • Tendremos hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque. • Contamos con 5 buques de la Marina y 22 helicópteros. • Enviamos 20 puentes modulares al norte. • Instalaremos 12 barreras dinámicas para proteger a las familias que viven en 10 quebradas de Lima. • Aprobamos la norma de Servicios por Impuestos. • Agilizamos Obras por Impuestos. • Sacamos más de 14 decretos de urgencia y decretos supremos. • Estamos entregando motobombas e hidrojets. • Tenemos 5600 toneladas de alimentos. En el momento de la emergencia, el Gobierno va a actuar en simultáneo en todas las regiones. Y yo estaré siempre informando, acompañando, dando la cara y resolviendo. Lee también El Niño en Perú: Gobierno aprueba lineamientos para el manejo de cadáveres en emergencias y desastres October 19, 2026

Facultades legislativas será debatidas este miércoles 21 en el Pleno del Senado

El Pleno del Senado de la República sesionará este miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 a. m., teniendo como único punto de agenda las facultades legislativas en favor del Gobierno que fueron aprobadas recientemente en la Comisión de Constitución, hoy, lunes 21, con siete votos a favor (unanimidad).

El dictamen de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, remitida por la Cámara de Diputados, plantea delegar facultades al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno de El Niño.

Sobre esto último, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

Posteriormente, se aprobó la incorporación de siete puntos adicionales al texto sustitutorio, orientados a reforzar la lucha contra la criminalidad, la seguridad penitenciaria, el sistema de inteligencia y la ejecución de infraestructura priorizada.

Finalmente, para la aprobación de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara Baja, se requiere una votación favorable de la mitad más uno de los senadores presentes.