El Niño en Perú: Gobierno aprueba lineamientos para el manejo de cadáveres en emergencias y desastres

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó los lineamientos para la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos en situaciones de emergencias y desastres, en medio de la inminente llegada del fenómeno El Niño.

Dicho procedimiento se enmarca en la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N° 005-2026-PCM/SGRD, publicada este domingo 18 de octubre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Dispositivo permitirá facilitar la identificación y el control de las víctimas

De acuerdo con lo señalado por la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el dispositivo busca responder de manera efectiva ante la ocurrencia de un desastre, a fin de procurar una óptima respuesta en caso de una declaratoria de estado de emergencia nacional en el nivel 5.

Asimismo, tiene por finalidad articular las acciones de las entidades competentes en la gestión y el manejo de cadáveres y restos humanos en situaciones de emergencias y desastres, de acuerdo con el marco normativo vigente sobre la materia, promoviendo un "manejo seguro, adecuado, respetuoso y digno".

En ese sentido, para el experto en gestión del riesgo de desastres, Oswaldo Moreno, esta medida permitirá contar con un registro de código único para facilitar la identificación y el control de las víctimas, poniendo como ejemplo las graves consecuencias que dejó el terremoto en Pisco del 2007, donde no se tenían registrados los cadáveres, ni había un espacio destinado para hacinarlos.

"Me parece magnífico que a tiempo hayan considerado, porque no basta rescatar cadáveres, también hay que registrarlos, documentarlos y darles un destino para que la familia un lugar donde ubicar a estas víctima de cualquier desastre. Hay unas ventajas que nos trae, por ejemplo, la identificación de cada persona fallecida y también la custodia", señaló.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, Oswaldo Moreno, experto en gestión del riesgo de desastres, se refirió a los lineamientos aprobados por el Gobierno para la gestión y el manejo de cadáveres en situaciones de emergencia y desastres. El especialista destacó la importancia de contar con un registro de código único para facilitar la identificación y el control de las víctimas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Keiko Fujimori sobre acciones ante El Niño: "Se están tomando todas las medidas" October 18, 2026

ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud extraordinaria hasta otoño

A través de un nuevo comunicado, difundido el viernes 16 de octubre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero del 2027, reduciendo a magnitud fuerte hacia inicios del otoño del próximo año.

Para lo que resta del 2026 se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte.

Por otro lado, bajo el posible escenario de déficit de precipitaciones para los próximos meses en la sierra, centro y sur, se presentarán racionamientos en el abastecimiento de agua para los distintos usos.

Finalmente, el organismo recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.