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Pleno del Senado sesionará este miércoles 21 de octubre para debatir facultades legislativas

El presidente del Senado, Miguel Torres, convocó a una nueva sesión plenaria para este miércoles 21 de octubre, a fin de poner a debate las facultades legislativas que hoy fueron aprobadas en la Comisión de Constitución.

Senado sesionará este miércoles 21 de octubre.
Senado sesionará este miércoles 21 de octubre. Congreso

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/10/2026

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El Pleno del Senado de la República sesionará este miércoles 21 de octubre desde las 10:00 a. m., teniendo como único punto de agenda las facultades legislativas en favor del Gobierno que fueron aprobadas recientemente en la Comisión de Constitución

La citación fue hecha la tarde de este lunes 19 por el titular de la Cámara Alta, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), teniendo en cuenta que las propuestas que provienen de la Cámara de Diputados tienen carácter de urgencia, según el artículo 105 de la Constitución.  

(Noticia en desarrollo...)

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