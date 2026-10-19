Pleno del Senado sesionará este miércoles 21 de octubre para debatir facultades legislativas

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado de la República sesionará este miércoles 21 de octubre desde las 10:00 a. m., teniendo como único punto de agenda las facultades legislativas en favor del Gobierno que fueron aprobadas recientemente en la Comisión de Constitución.

La citación fue hecha la tarde de este lunes 19 por el titular de la Cámara Alta, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), teniendo en cuenta que las propuestas que provienen de la Cámara de Diputados tienen carácter de urgencia, según el artículo 105 de la Constitución.

(Noticia en desarrollo...)