Keiko Fujimori anuncia continuidad del Tren Macho Huancayo-Huancavelica: "Tenemos que habilitar más de 120 km"

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró el reinicio de operaciones del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho. Durante su discurso, planteó ampliar progresivamente el recorrido de la vía ferroviaria a más de 120 kilómetros.

Keiko Fujimori lidera reinicio de operaciones del Tren Macho

Tras un año de paralización, el histórico Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido popularmente como el Tren Macho, reanuda sus operaciones. El anuncio se da durante la celebración por los 100 años del ferrocarril, en la estación Chilca, en Huancayo, que estuvo liderada por la jefa de Estado, Keiko Fujimori, en la mañana de este sábado 24 de octubre, y en el que se puso nuevamente en marcha un tramo de 57 kilómetros de la vía ferroviaria.

Durante su discurso, la mandataria destacó la importancia de recuperar el servicio ferroviario para facilitar el traslado de pasajeros, especialmente de aquellas situadas al otro lado del río Mantaro, donde el tren es la única alternativa de transporte. En ese sentido, planteó ampliar progresivamente el recorrido del Tren Macho hasta superar los 120 kilómetros y avanzar hacia una posible conexión con la capital.

"El objetivo no es quedarnos con estos 57 kilómetros. Tenemos que habilitar más de 120 kilómetros y que esta pueda llegar también a la capital y me quedo con el pedido del gobernador, el plan maestro inicial, que el tren vaya por Huaytará y vaya a Pisco", expresó la mandataria.

Inversión de más de US$ 500 millones para modernizar Tren Macho

Asimismo, indicó que el proyecto cuenta con una concesión bajo la modalidad de asociación público-privada, en la que participa ProInversión, con una inversión de más de 500 millones de dólares, con el objetivo de que los ciudadanos puedan interconectarse, sacar sus productos para comercializarlos y movilizarse.

"Este proyecto se inició con el presidente Leguía. Que pena que se paralizó por la falta de decisión política y la mezquindad. Tenemos los proyectos importantes, no importa quién lo haya hecho, hay que continuarlos", declaró.

En ese sentido, la mandataria reafirmó que su Gobierno busca trabajar en conjunto con las autoridades regionales, sin importar su afiliación política, priorizando el bienestar de los ciudadanos.

Servicio del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica

Keiko Fujimori también señaló que inicialmente el servicio en el tramo habilitado (Chilca-Cuenca) del Tren Macho será gratuito desde el 26 de octubre con salidas los días lunes: los pasajeros podrán ahorrar en sus traslados y reducir en aproximadamente 30 minutos el tiempo de viaje frente al recorrido por carretera, al evitar las esperas y los transbordos.

Se estima que, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, el ahorro conjunto para los usuarios alcanzará los S/ 52 mil. Durante la ceremonia por el centenario del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, las autoridades realizaron un recorrido en tren desde la estación Chilca hasta el paradero Viques.

Acompañada de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; así como autoridades regionales y locales, la presidenta Keiko Fujimori anunció el reinicio de operaciones del Tren Macho. El servicio gratuito de pasajeros comenzará el lunes 26 de octubre en el tramo Chilca-Cuenca.