Keiko Fujimori plantea evaluar un subsidio cruzado para reducir las tarifas eléctricas en región Moquegua

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para los medios de comunicación, la presidenta Keiko Fujimori mencionó que su gestión realizará una 'evaluación técnica' para implementar un "subsidio cruzado". El proyecto tiene la finalidad de disminuir los costos de la tarifa eléctrica en Moquegua. Con ello, muchos ciudadanos locales se beneficiarían del servicio.

Según menciona la presidenta, las demandas de los residentes locales pasan por reducir las tarifas consideradas como altas, por ello, la propuesta de este subsidio cruzado se concentra en atender el pedido en una de las regiones más importantes en la producción de energía a nivel del país.

Gobierno evaluará el servicio para atender demanda

Ante ello, el Poder Ejecutivo ha comenzado a coordinar con los respectivos organismos relacionados al rubro eléctrico, y que regulan el servicio, para asegurar que las personas locales puedan que pagar tarifas accesibles de acuerdo a la economía local.

"Y lo que vamos a tener que evaluar es un subsidio cruzado, justamente para que las personas que viven en Moquegua, que es la región que produce tanta energía, pues tengan una tarifa adecuada, no costosa, sino por el contrario, ya que ellos son los principales beneficiarios", dijo la presidente Keiko Fujimori.

Sin embargo, para realizar este 'subsidio cruzado' el Ejecutivo buscará concentrar sus esfuerzos a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para entablar un diálogo con las entidades energéticas correspondientes. Con ello, se esperaría un trabajo conjunto que permita calmar la demanda de los locales a través de dicho plan.

"Muy por el contrario, ellos son los principales beneficiarios y ahí le vamos a pedir al ministro que converse con los organismos reguladores para buscar ese subsidio cruzado", dijo Keiko Fujimori, Presidenta de la República, ante los medios de comunicación.

Proyecto para mejorar la agricultura

Además de referirse al problema en los precios de la energía, la presidenta Fujimori mencionó que su gestión mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la agricultura mediante la construcción de reservorios de agua y represas.

"Yo le voy a pedir al ministro Vinelli que venga la próxima semana justamente para él ya viene trabajando en varios reservorios, pero quiero saber la viabilidad, los tiempos para poder sacar adelante las otras represas", dijo la actual mandataria ante los medios.

Este plan agrícola, tiene la finalidad de impulsar a dicho sector con infraestructura necesaria para que cuente con los suficientes recursos hídricos para los cultivos.