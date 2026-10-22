Keiko Fujimori destinará S/ 6 mil millones para infraestructura educativa: "La educación es uno de los pilares del Gobierno"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno destinará S/ 6 mil millones a infraestructura educativa, como parte de las prioridades de su gestión. La mandataria destacó la importancia de invertir en el sector y afirmó que la educación será uno de los pilares en su administración.

Gobierno anuncia medidas económicas en sector Educación

La presidenta Keiko Fujimori, acompañada del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y el premier Luis Galarreta dio a conocer las medidas que tomará su gobierno para mitigar el impacto del fenómeno El Niño en el Perú.

Entre las disposiciones está el destinar S/ 2,500 millones de soles en bonos directos a las familias "más vulnerables", que se aplicarán entre tres y cinco meses, "dependiendo de la necesidad". Pero no solo ello, ya que la jefa de Estado, ante las cámaras, anunció que S/ 13 mil millones se destinarán a infraestructura, de los cuales S/ 6 mil millones irán a infraestructura educativa.

La hija de Alberto Fujimori destacó la importancia de invertir en el sector y afirmó que la educación será uno de los pilares de su administración, con la expectativa de que esta apuesta se convierta en uno de sus principales legados.

"S/ 13 mil millones irán a infraestructura, de estos, S/ 6 mil millones irán a infraestructura de educación. Como saben, la educación es uno de los pilares de este gobierno, será uno de nuestros grandes legados y S/ 7 mil millones a la culminación de las obras paralizadas, pero que tengan un alto avance", sostuvo la jefa de Estado en Palacio de Gobierno.

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