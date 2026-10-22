MEF: Suspensión perfecta de labores busca evitar quiebras y trabajadores afectados recibirán bono, afirma ministro Cuba

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que se contemplan dos medidas frente al impacto del fenómeno El Niño: la suspensión perfecta de labores, para evitar que las empresas quiebren, y un bono destinado a los trabajadores afectados.

Elmer Cuba explicó en qué consisten ambas medidas, que buscan proteger a los trabajadores y evitar la quiebra de las empresas ante las posibles pérdidas económicas ocasionadas por el fenómeno El Niño, además de brindar apoyo económico a los empleados afectados.

"La suspensión perfecta es una manera de evitar que una empresa quiebre, porque si tienes trabajadores y no les puedas pagar porque no estás vendiendo. En realidad, el que le paga al trabajador es la demanda, no el empresario. Esto es para proteger a la compañía. Por el otro lado, la familia del suspendido va a ser la afectada, y ahí va el bono", afirmó.

Por ello, el titular del MEF detalló las dos medidas y sus respectivos plazos de aplicación, los cuales se establecerán según las necesidades. Asimismo, indicó que la entrega de bonos a las poblaciones vulnerables está prevista para diciembre, a fin de año.

"Son dos medidas, el trabajador que va a suspensión perfecta, le corresponderá un bono, que jamás va a compensar un empleo, pero es una manera de aligerar el peso sobre ellos. El bono a los sectores vulnerales y pensionsitas en diciembre , pero a la inversion y las obras desde enero", señaló.

Sumado a ello, Cuba se refirió al producto bruto interno (PBI) del país y señaló que las proyecciones están sujetas a modificaciones debido a diversos factores. No obstante, expresó su expectativa de que la economía peruana mantenga una tendencia de crecimiento.

"Respecto al PBI, uno nunca puede graduar cuánto va a ser, es sujeta a muchas fuerzas domésticas, exportaciones, entre otras. Tenemos expectativa que la economía siga creciendo", sostuvo.

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