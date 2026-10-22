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Keiko Fujimori anuncia bonos para las familias más vulnerables ante el fenómeno El Niño

La mandataria, Keiko Fujimori anunció bonos para las familias más vulnerables ante el fenómeno El Niño. El Gobierno destinará S/ 2.500 millones en beneficio de los ciudadanos.

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/10/2026

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La presidenta Keiko Fujimori anunció medidas económicas para enfrentar el fenómeno El Niño y apoyar a las familias vulnerables. Indicó que el Gobierno destinará S/ 2.500 millones para bonos en beneficio de dichos hogares. 

"El Perú tiene cifras macroeconómicas sólidas que nos permiten adoptar estas medidas adicionales. Quiero dirigirme especialmente a las familias peruanas, porque, más allá de las cifras y las explicaciones económicas que nos ha brindado el ministro, hay algo que nos involucra a todos: garantizar la tranquilidad de sus hogares, la estabilidad de sus empleos y el futuro de sus hijos", afirmo la mandataria.

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