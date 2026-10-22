Keiko Fujimori anuncia bonos para las familias más vulnerables ante el fenómeno El Niño

La presidenta Keiko Fujimori anunció medidas económicas para enfrentar el fenómeno El Niño y apoyar a las familias vulnerables. Indicó que el Gobierno destinará S/ 2.500 millones para bonos en beneficio de dichos hogares.

"El Perú tiene cifras macroeconómicas sólidas que nos permiten adoptar estas medidas adicionales. Quiero dirigirme especialmente a las familias peruanas, porque, más allá de las cifras y las explicaciones económicas que nos ha brindado el ministro, hay algo que nos involucra a todos: garantizar la tranquilidad de sus hogares, la estabilidad de sus empleos y el futuro de sus hijos", afirmo la mandataria.