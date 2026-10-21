Galarreta critica al Congreso por aprobación parcial de facultades solicitadas del Gobierno: "Tenemos que lamentar la mezquindad"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó a un sector del Congreso de la República por no aprobar la totalidad de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Como se sabe, esta medida fue impulsada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para atender asuntos urgentes nacionales.

Ante ello, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que la negativa del Parlamento retrasa la implementación de estrategias estatales frente a las necesidades de la población. No obstante, la alta autoridad nacional ratificó que las instituciones públicas continúan laborando activamente.

Luis Galarreta advierte trabas tras la aprobación parcial de facultades

Durante una conferencia de prensa en el Salón Acuerdo Nacional, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros cuestionó la decisión adoptada por algunos grupos políticos. En esa línea, resaltó que la falta de herramientas normativas afecta directamente el desarrollo de soluciones rápidas para los ciudadanos.

"Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República que, como dije al comienzo, ya podemos saber quiénes están a favor del Perú y quiénes no, de haber negado la posibilidad de que los peruanos tengan soluciones más rápidas de los problemas que tienen hace 15 o 10 años por lo menos", dijo Luis Galarreta.

Cabe mencionar que, en la declaración pública, estuvieron presentes los ministros Rafael Belaunde de Defensa, César Astudillo del Interior, Marco Vinelli de Desarrollo Agrario, Ernesto Álvarez de Justicia y Mauricio Arnillas de Vivienda.

A pesar del escenario parlamentario actual en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Ejecutivo destacó la conducción de Miguel Ángel Torres durante la sesión, además de agradecer el voto a favor emitido por las agrupaciones Renovación Popular y Obras.

Ejecutivo reporta trabajo activo frente a crisis

Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros rechazó las versiones que aseguran que el Gobierno de Keiko Fujimori esperaba la delegación de facultades legislativas para recién empezar a laborar. Ante ello, las autoridades señalaron que existen grupos de trabajo y un Comando Unificado ejecutando planes de seguridad y prevención con un plazo de más de 30 días de avance.

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