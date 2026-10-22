Nieto sobre senadores del Buen Gobierno que votaron a favor de facultades: "Rompieron la disciplina del partido"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Jorge Nieto, líder del partido del Buen Gobierno, se pronunció sobre la votación dividida de su agrupación en el Senado respecto al otorgamiento de facultades legislativas. En diálogo con Exitosa, sostuvo que dos integrantes de su bancada rompieron la disciplina partidaria al votar a favor, pese a que previamente se había acordado una posición de consenso.

El dirigente explicó que la decisión de la bancada se tomó antes de la votación y que los dos senadores: Juver Flores Suárez y Jorge Gavidia, conocían la postura acordada. Sin embargo, precisó que ambos casos responden a motivaciones diferentes, por lo que deberán evaluarse individualmente antes de determinar las posibles consecuencias.

"La bancada tuvo una posición que adoptó por consenso en sus discusiones previas a la votación y dos compañeros, por motivaciones distintas, rompieron la disciplina del partido", manifestó Nieto durante la entrevista.

Nieto señala que se debe aplicar el reglamento interno

Al ser consultado sobre las medidas que podría tomar la agrupación, Nieto indicó que el grupo parlamentario cuenta con un reglamento de funcionamiento que contempla sanciones frente a situaciones de indisciplina. No obstante, remarcó que cualquier decisión deberá seguir un procedimiento y no responder a una determinación anticipada.

"El Grupo Parlamentario de la Cámara de Senadores aprobó, antes de empezar a funcionar, un reglamento de funcionamiento de los senadores. Ahí hay establecidas sanciones para la indisciplina. Tendría que haber un procedimiento", explicó.

Asimismo, descartó que la situación implique necesariamente una ruptura definitiva dentro de la agrupación o la salida inmediata de los parlamentarios involucrados. En cambio, insistió en que corresponde escuchar sus argumentos y evaluar los hechos antes de adoptar una medida disciplinaria.

"No, no, no. Hay un reglamento que tiene que ser aplicado ante una indisciplina. Un partido es un partido", respondió al ser consultado sobre una posible fisura interna.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto se refirió a los senadores del partido del Buen Gobierno que votaron a favor de las facultades legislativas. Señaló que dos integrantes de su agrupación rompieron la disciplina partidaria por diferentes motivaciones. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Senadora Lourdes Alcorta confronta a oposición: "Les importa un pepino a ustedes el Perú" October 22, 2026

Senadores deberán ser escuchados antes de una decisión

Nieto también confirmó que ambos integrantes tenían conocimiento de la posición adoptada por la bancada antes de emitir sus votos. Por ello, consideró que corresponde activar los mecanismos internos previstos para estos casos, aunque dejó abierta la posibilidad de que finalmente se decida sancionarlos o no.

"Habrá un espacio de escucha, habrá un espacio de diálogo. Tendrán que ser escuchados por quienes tomen las decisiones. Finalmente, sancionar o no sancionar. Pero después de eso tiene que aplicarse el reglamento", sostuvo.

El líder partidario enfatizó que la disciplina interna constituye una parte importante del funcionamiento de una organización política y que las decisiones deben adoptarse mediante procedimientos establecidos.

La votación a favor de las facultades legislativas abrió un proceso de evaluación interna en el partido del Buen Gobierno. La eventual aplicación de sanciones dependerá de las explicaciones de los dos senadores y de las decisiones que adopten las instancias partidarias conforme a su reglamento.