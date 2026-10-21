Senadora Lourdes Alcorta confronta a oposición: "Les importa un pepino a ustedes el Perú"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el debate del dictamen sobre el pedido de delegación de facultades legislativas, aprobado por la Comisión de Constitución, la senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, confrontó a la oposición y señaló que "les importa un pepino" el Perú.

Lourdes Alcorta arremete contra la oposición en debate de dictamen de facultades

Este miércoles, 21 de octubre, durante su alocución, la legisladora se dirigió tajantemente a los congresistas de izquierda que se ausentaron el últimos lunes en la votación de los puntos de facultades legislativas llevada a cabo en la Comisión de Constitución del Senado.

"Por qué quieren hacer acá lo que no fueron capaces de hacer en la Comisión de Constitución, hablan de dictadura y monopolios. Qué cosa hicieron ustedes el otro día mandarse a mudar haciendo un escándalo de los diablos. Eso lo que han hecho dejarnos sin quorum, se pasean por todo el Congreso de un extremo a otro buscando a la prensa (...) les importa un pepino a ustedes el Perú", aseveró.

En esa línea, señaló que los parlamentarios opositores "no han sido capaces ni de pensar ni de leer" los siete puntos adicionales que se agreagaron a los 20 principales en el mecanismo constitucional que solicita el Ejecutivo al Congreso.

"Acá se ha reclamado que se ha debido debatir la propuesta que ha traído el Ejecutivo, lo que hemos hecho es sumar, mejorar la situación. Se ha puesto condiciones para un debate sobre los términos modificar, cambiar, sumar. Había una senadora que tuvo el atrevimiento, después del rollazo que hemos tenido, de agarrarse de las manos por la paz, habría que desnaturalizarlos a ver qué cosa es la paz", increpó.

Mi tía Lourdes Alcorta se mandó con todo contra los diputados de izquierda. https://t.co/zgWm3sDAqh — El Último Paladín 🥷 (@ultimopaladin) October 21, 2026

Acusa al Buen Gobierno de no cumplir con acuerdos

En otro momento, la legisladora sostuvo que representantes de diveras bancadas participaron en reuniones para llevar consensos sobre el pedido de facultades extraordinarias. No obstante, refirió que este acuerdo quedó en incertidumbre luego de que Flavio Figallo dijo que ya no continuaría con lo que se coordinó.

"Nos pusimos de acuerdo, hicimos un pacto de dignidad, como corresponde hacerlo, hemos ractificado ese mismo pacto en mi oficina horas de horas hasta la noche, todos perfectamente bien coordinados, resulta que el señor vocero del Buen Gobierno nos mandó un mensaje barato de media línea para decir que estaba en peligro el acuerdo, pero su presidente (Jorge Nieto) se paseó por los medios diciendo que hubo un pre acuerdo", objetó.

En el marco del debate del dictamen sobre el pedido de delegación de facultades legislativas, la senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, confrontó a la oposición y aseveró que "les importa un pepino" el Perú.