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Ejecutivo tomará acciones

Oficializan delegación de facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por 90 días

A través de la Ley N.° 32743, la tarde este jueves 22 de octubre fueron promulgadas las facultades legislativas en favor del Gobierno por 90 días en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno.

Pleno del Senado aprobó facultades legislativas el 21 de octubre.
Pleno del Senado aprobó facultades legislativas el 21 de octubre. Congreso.

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/10/2026

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Este jueves 22 de octubre fueron oficializadas las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por 90 días en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, aprobadas hace 24 horas en el Pleno del Senado de la República.

A través de la Ley N.° 32743, el Gobierno puede legislar desde mañana, mediante decretos legislativos, con la finalidad de mitigar los efectos de las dos principales demandas que aqueja la población. El texto fue aprobado por la Cámara Alta con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

(Noticia en desarrollo...)

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