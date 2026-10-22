Oficializan delegación de facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por 90 días

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 22 de octubre fueron oficializadas las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por 90 días en materias de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, aprobadas hace 24 horas en el Pleno del Senado de la República.

A través de la Ley N.° 32743, el Gobierno puede legislar desde mañana, mediante decretos legislativos, con la finalidad de mitigar los efectos de las dos principales demandas que aqueja la población. El texto fue aprobado por la Cámara Alta con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

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