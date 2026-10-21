Pleno del Senado aprobó delegar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo con 35 votos a favor. La medida comprende materias vinculadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño.

Senado aprueba el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo

Este miérccoles, 21 de octubre, se llevó a cabo el debate del dictamen sobre el pedido de delegación de facultades legislativas, aprobado por la Comisión de Constitución, tras más de dos horas de las comparecencias de los senadores se procedió a la votación del pedido solicitdo por el Ejecutivo al Congreso bicameral para actuar contra los problemas que afronta el país.

En total fueron 35 votos a favor, 34 de los senadores sumado al voto de la Presidencia del Senado, 18 en contra y 6 abstenciones. De esta manera se respaldó el dictamen de legisladores de Fuerza Popular con 22 votos, Renovación Popular con 8, Partido Cívico Obras con 3 y 2 del Partido del Buen Gobierno.

Mientras que los sufragios en contra fueron de Juntos con el Perú con 14 votos y Ahora Nación con 4 votos. Además en abstención votaron cinco senadores y del Partido del Buen Gobierno y 1 de Obras.

Recordemos que este texto sustitutorio que fue elaborado por la Comisión de Comnstitución del Senado incluía 20 facultades que fueron enviadas por la Cámara de Diputados a la que se agregó siete ítems.

Votación del Pleno del Senado

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