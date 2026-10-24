PCM autorizó viaje del canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez a El Salvador

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) autorizó al canciller Carlos Espá y al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, a viajar a la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador del 28 de octubre al 31 del mismo mes. Ambos acompañarán a la presidenta Keiko Fujimori a su visita oficial al país centroamericano.

Para reunión con Nayib Bukele

A través de la Resolución Legislativa 32742 se accedió a la petición de la jefa de Estado para que viaje al país gobernado por Nayib Bukele. En la agenda de la mandataria comprende un encuentro privado con su homólogo, una reunión con ministros y una visita al Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y al Hospital Rosales.

La autorización del ministro de Relaciones Exteriores se publicó el último viernes a través de la Resolución Suprema 303-2026-PCM en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, que lo autoriza al viaje en comisión de servicios.

Según la norma, el canciller acompañará a la presidenta durante su visita oficial, lo que permitirá que profundice al más alto nivel el diálogo político y la cooperación con el gobierno salvadoreño, enfatizado en materia de seguridad y desarrollo social. Mientras se encuentra fuera, se dispone la encargatura de su despacho al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Ministro de Justicia también viaja a El Salvador

A través de la Resolución Suprema 302-2026-PCM se autorizó al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda a un viaje en comisión de servicios. Su presencia será para tratar temas vinculados a la lucha contra el crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer la articulación de políticas del sector Justicia en esta materia.

Esto servirá para el fortalecimiento de instrumentos de carácter político-normativo relacionados con la seguridad ciudadana, penitenciaria, el sistema de justicia, además de las estrategias preventivas y lucha contra el crimen organizado. Se encargará de su despacho el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo hasta que dure su ausencia.

Por parte del canciller, el Gobierno de El Salvador asumirá sus gastos de alojamiento y los de pasaje aéreo y viáticos parciales con presupuesto de la Cancillería. En el caso del titular de Justicia, el alojamiento los pagará parcialmente el Estado salvadoreño y los pasajes y otros viáticos parciales lo asumirá su cartera.

De esta manera, la PCM autorizó al canciller Carlos Espá y al ministro de Justicia Ernesto Álvarez a viajar del 28 al 31 de octubre a El Salvador para acompañar a la visita oficial que hará la presidenta Keiko Fujimori al país centroamericano.