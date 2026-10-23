Mininter y Comando Unificado presentan resultados de operaciones contra el crimen organizado y la minería ilegal

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el distrito limeño de La Victoria, las altas autoridades del Ministerio del Interior y el Comando Unificado brindaron un balance detallado de los recientes operativos ejecutados contra la delincuencia común y el crimen organizado en diversas regiones del país.

Durante la presentación, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Freddy López, resaltó la neutralización de peligrosas facciones delictivas, destacando un contundente golpe contra la banda 'Los Lobos', donde se logró incautar armamento de guerra y chalecos tácticos.

Asimismo, López informó sobre una importante operación efectuada en las inmediaciones del río Tambo, en la provincia de Satipo (Junín), que permitió decomisar 450 kilos de clorhidrato de cocaína y desarticular por completo la red logística dedicada al tráfico ilícito de drogas en dicha jurisdicción.

"Hemos tenido operaciones exitosas en la región Piura, La Libertad, en la ciudad de Chimbote y la región Junín. Ahí también se han realizado una serie de operaciones que han tenido como resultado la desarticulación de organizaciones criminales y la captura de muchos ciudadanos, incluidos extranjeros", enfatizó el jefe policial.

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Golpes a la minería ilegal y decomiso de chips extorsivos

A la par de estas acciones, el Comando Unificado ha intensificado sus intervenciones conjuntas en zonas críticas golpeadas por la minería ilegal. Recientemente, en regiones como Madre de Dios y Áncash, los operativos permitieron afectar en más de S/ 9.3 millones a mafias dedicadas a este delito mediante la destrucción de motores sumergidos, balsas, campamentos e inmovilización de maquinaria pesada.

Por su parte, el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Ricardo Espinoza Cuestas, detalló que la lucha contra la extorsión logró un avance clave tras una intervención en San Juan de Lurigancho.

En dicho operativo se incautaron 716 chips en puestos de venta de celulares, detectándose que 61 de ellos estaban activados ilegalmente, una infracción grave sancionada con penas de 4 a 8 años de cárcel. Con el apoyo de Osiptel, se determinó que varios de estos chips fueron utilizados previamente para realizar llamadas de extorsión.

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Cero impunidad para la delincuencia extranjera y nacional

Finalmente, el titular de la Dirincri remarcó que las telecomunicaciones se han convertido en una herramienta determinante para ubicar y capturar a ciudadanos extranjeros involucrados en mafias delictivas, garantizando que no habrá distinción ni impunidad para quienes transgredan la ley en el territorio peruano.

"Ningún delincuente le ha ganado al Estado. No habrá impunidad y los seguiremos persiguiendo, nacional e internacionalmente".

La presentación de resultados del Comando Unificado demuestra la consolidación de las operaciones conjuntas en el país, reafirmando el compromiso del Estado para desarticular a las organizaciones criminales en sus diversos frentes operativos.