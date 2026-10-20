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Ranking de líderes regionales

Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele son los líderes mejor valorados en América Latina según CB Global Data

La mandataria de México y el presidente de El Salvador encabezan el listado de octubre. En tanto, Keiko Fujimori registra la mayor caída en su nivel de aprobación en el territorio peruano.

Sheinbaum y Bukele son los presidentes más populares.
Sheinbaum y Bukele son los presidentes más populares. Composición Exitosa

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 20/10/2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se mantienen como los líderes mejor valorados en América Latina durante el mes de octubre. Ambos jefes de Estado conservan altos niveles de respaldo ciudadano frente a los retos económicos y sociales actuales.

El reciente estudio elaborado por la encuestadora CB Global Data detalla el nivel de favorabilidad de diversos presidentes de la región. Cabe mencionar que Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, permanecen en los últimos lugares de este listado regional, al registrar índices de rechazo significativos por sus ciudadanos.

Las cifras de Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele

En los primeros lugares del sondeo, Claudia Sheinbaum logra un 69,3 % de imagen positiva y un 27,6 % de negativa. A su vez, Nayib Bukele alcanza un 68,3 % de favorabilidad y un 27,9 % de rechazo ciudadano en la reciente medición de octubre.

"Encabezan el ranking desde dos modelos opuestos, pero con una lógica en común", dijo el director general de CB Global Data, Cristian Buttié sobre estos ambos mandatarios.

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En esa línea, otros líderes que figuran en el estudio son el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,9 % de valoración positiva, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con un 51 % de imagen favorable, seguidos por el colombiano Abelardo de la Espriella con un 49,7 %.

No obstante, los Gobiernos que asumieron el poder recientemente enfrentan exigencias ciudadanas inmediatas. El estudio señala que estas administraciones deben mostrar resultados rápidos en temas de economía y seguridad para no perder la aprobación alcanzada.

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Keiko Fujimori y la caída de aprobación en el Perú

En el territorio sudamericano, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, aparece en el sexto lugar con un 47,5 % de valoración favorable. Ante ello, la atención se centra en Keiko Fujimori, de Perú, quien reporta un 46,3 % de imagen positiva y un 50,8 % de negativa.

Cabe mencionar que Keiko Fujimori, tras asumir su mandato en julio de 2026, perdió 6,1 puntos porcentuales en comparación a su respaldo de septiembre. Esta representa la mayor caída registrada en toda la encuesta, vinculada directamente al aumento de la delincuencia y la falta de respuestas ante la inseguridad.

Esta evaluación cuantitativa abarcó a 18 países latinoamericanos con muestras de entre 1.959 y 3.911 personas por nación, sumando encuestados mayores de 18 años. El margen de error del sondeo general osciló entre ±1,6 y ±2,2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.

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