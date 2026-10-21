PCM oficializa reglamento interno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó este miércoles 21 de octubre, el reglamento interno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, a fin de viabilizar medidas concretas, superar trabas burocráticas y fortalecer las acciones contra el crimen organizado.

Dicho dispositivo se enmarca en la Resolución Ministerial N.° 355-2026-PCM, refrenda por el primer ministro, Luis Galarreta, y los titulares de Relaciones Exteriores, Defesa, Interior, y Justicia y Derechos Humanos.

Sesiones serán una vez a la semana

Como se recuerda, la creación del grupo de trabajo fue oficializada el pasado 14 de octubre, a través del Decreto supremo Nº 141-2026-PCM, en el marco de las acciones orientadas del Poder Ejecutivo para el cumplimiento del Eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031. Asimismo, su instalación se llevó a cabo el domingo 18 del mismo mes.

En ese sentido, la conformación de la Comisión está integrada por los titulares de las entidades en mención, bajo la presidencia del primer ministro, y sus participaciones son indelegables y se ejerce ad honorem. Del mismo modo, la Comisión Multisectorial sesionará de manera ordinaria una vez a la semana y de manera extraordinaria cuando la convoque su presidente, de oficio o a solicitud de la mayoría de sus integrantes.

Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los integrantes presentes. En caso de empate, su titular tiene voto dirimente. De cada sesión se levanta un acta que contiene los asistentes, los temas tratados y los acuerdos adoptados. El acta es suscrita por los miembros presentes, inclusive mediante firma digital y tendrá carácter de reservado.

Es importante señalar que, el funcionamiento de la Comisión Multisectorial se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades que la integran, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

#PCMInforma | ¡Contra el crimen, cada decisión debe convertirse en acción! La PCM oficializó el reglamento de la Comisión de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, con el que esta instancia queda lista para articular medidas contra la delincuencia, superar trabas burocráticas y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Con reglas claras, coordinación entre instituciones y seguimiento obligatorio de los acuerdos, el Gobierno busca que las decisiones se traduzcan en acciones concretas para enfrentar las extorsiones y proteger a las familias peruanas. ¡La seguridad ciudadana exige compromiso, unidad y resultados! Más información aquí: https://t.co/yCmq7UPsU1 Lee también Presidenta Keiko Fujimori anuncia creación de un comando unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia October 21, 2026

¿En qué consiste la Comisión de Alto Nivel?

La Comisión Multisectorial tiene la finalidad de consolidar un espacio de supervisión, articulación política y de seguimiento a las intervenciones del Estado orientadas a restablecer la paz social, fortalecer el orden interno y enfrentar el crimen organizado en el país.

Entre sus facultades principales, se encargará de emitir alertas y recomendaciones a los sectores, plantear al Consejo de Ministros iniciativas normativas y proponer la priorización de recursos presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, el marco legal establece que la Comisión promoverá mecanismos de intercambio de información estratégica y reservada entre entidades públicas y privadas y tomará conocimiento de las medidas adoptadas frente a la criminalidad para su debido monitoreo, sin intervenir en la conducción operativa de las fuerzas del orden.

Desde el Gobierno afirman que seguirán adoptado más dispositivos para hacerle frente al principal flagalo que a diario ataca a la población.