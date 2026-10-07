Presidenta Keiko Fujimori anuncia creación de un comando unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un acto llevado a cabo desde el Pentagonito, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, anunció la creación de un creación de un comando unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

Acompañada por el primer ministro, Luis Galarreta, y los titulares de Defensa e Interior, Rafael Belaúnde Llosa y César Astudillo, respectivamente, la jefa de Estado indicó que el grupo de élite estará conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Nuevas acciones para combatir los principales flagelos que atentan contra la población

Durante su discurso ofrecido este miércoles 7 de octubre, la mandataria sostuvo que su gestión está tomando "decisiones fundamentales" para proteger a la población. En ese sentido, afirmó que la población se encuentra "desesperada y decepcionada" por el incremento de la criminalidad en nuestro país.

Sobre la conformación del comando unificado, la cual contará con 1 350 miembros de las FFA. AA y la PNP, Fujimori Higuchi puntualizó que el centro de operaciones y monitoreo estará instalado en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

En esa misma línea, convocó a las fuerzas políticas, a las empresas de telefonía y privadas, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al OSIPTEL y al sistema de justicia a sumarse a su estrategia que busca intensificar la lucha contra los principales flagelos que atentan a diario contra la ciudadanía.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori pidió unidad para la lucha contra la criminalidad tras el anuncio de la conformación de un Comando Unificado. Instó a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa, alegando que esto no tiene ideología y solicitó a las empresas privadas a que se sumen al esfuerzo, así como a gobierno extranjeros. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 7, 2026

Con referente a la actuación que tendrán las fuerzas castrenses, la presidenta no dudó en darle su respaldo; sin embargo, acotó que deberán desarrollar sus funciones conforme a lo que dicta la Constituciones y sus respectivas leyes.

Del mismo modo, hizo un llamado a los gobiernos extranjeros a compartir sus "experiencias, tecnologías e información", puesto que, la lucha contra la delincuencia es un objetivo de toda la región.

(Noticia en desarrollo...)