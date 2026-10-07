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Presidenta Keiko Fujimori anuncia creación de un comando unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia

La presidenta Keiko Fujimori anunció este miércoles 7 de octubre la creación de un grupo de élite conformado por las Fuerzas Armadas y la PNP para enfrentar la delincuencia.

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/10/2026

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En un acto llevado a cabo desde el Pentagonito, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, anunció la creación de un creación de un comando unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

Acompañada por el primer ministro, Luis Galarreta, y los titulares de Defensa e Interior, Rafael Belaúnde Llosa y César Astudillo, respectivamente, la jefa de Estado indicó que el grupo de élite estará conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Nuevas acciones para combatir los principales flagelos que atentan contra la población

Durante su discurso ofrecido este miércoles 7 de octubre, la mandataria sostuvo que su gestión está tomando "decisiones fundamentales" para proteger a la población. En ese sentido, afirmó que la población se encuentra "desesperada y decepcionada" por el incremento de la criminalidad en nuestro país.

Sobre la conformación del comando unificado, la cual contará con 1 350 miembros de las FFA. AA y la PNP, Fujimori Higuchi puntualizó que el centro de operaciones y monitoreo estará instalado en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

En esa misma línea, convocó a las fuerzas políticas, a las empresas de telefonía y privadas, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al OSIPTEL y al sistema de justicia a sumarse a su estrategia que busca intensificar la lucha contra los principales flagelos que atentan a diario contra la ciudadanía.

Con referente a la actuación que tendrán las fuerzas castrenses, la presidenta no dudó en darle su respaldo; sin embargo, acotó que deberán desarrollar sus funciones conforme a lo que dicta la Constituciones y sus respectivas leyes. 

Del mismo modo, hizo un llamado a los gobiernos extranjeros a compartir sus "experiencias, tecnologías e información", puesto que, la lucha contra la delincuencia es un objetivo de toda la región

(Noticia en desarrollo...)

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