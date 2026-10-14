Gobierno crea comisión de alto nivel para recuperar la seguridad y el orden público en el Perú

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la seguridad y el orden público, denominada "Perú en Orden", con el objetivo de coordinar y supervisar las acciones del Ejecutivo frente a la criminalidad, una de las problemáticas activas en el territorio nacional.

Gobierno crea comisión para recuperar la seguridad en el país

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 141-2026-PCM, que dispone que este organismo dependa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). De acuerdo con la norma, publicada el 14 de octubre de 2026, la comisión tendrá carácter permanente y funcionará para prevenir, reducir y enfrentar la delincuencia en el país.

¿Quiénes integrarán la comisión "Perú en Orden"?

La comisión estará presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta e integrada por los titulares del Ministerio del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, es decir, Rafael Belaúnde, César Astudillo, Ernesto Álvarez y Carlos Espá.

Asimismo, el grupo de trabajo podrá convocar a representantes de entidades públicas y privadas, especialistas y expertos para recibir información y aportes técnicos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.

¿Cuáles serán sus principales funciones?

Entre sus responsabilidades figura supervisar el cumplimiento de los lineamientos del eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031, mediante indicadores definidos con los sectores responsables. También deberá coordinar las intervenciones de las entidades involucradas en materia de seguridad y promover el intercambio de información.

La comisión podrá identificar dificultades en la implementación de las medidas, emitir alertas y recomendaciones, así como proponer al Consejo de Ministros nuevas iniciativas normativas, prioridades y acciones para enfrentar la criminalidad.

El decreto precisa que la comisión tomará conocimiento de las coordinaciones y acciones contra la criminalidad, incluidas las del Comando Unificado contra el crimen organizado, manteniendo la debida reserva y sin intervenir en su conducción operativa.

La norma establece que las entidades del Poder Ejecutivo deberán proporcionar la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, la comisión contará con una Secretaría Técnica encargada de coordinar la implementación de acuerdos, consolidar información y realizar el seguimiento correspondiente.

Finalmente, el decreto supremo dispone que el Gobierno realice la instalación de la comisión de alto nivel y se efectúe dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la norma, con el propósito de articular las acciones en materia de seguridad ciudadana y orden público.