Pleno del Senado debatirá mañana, miércoles 21 de octubre, el informe que recomienda la elección de directores del Banco Central

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República debatirá este miércoles 21 de octubre, informe final que recomienda aprobar la propuesta de candidatos para la elección de tres directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cabe precisar que, el proceso comenzó a finales de septiembre último, con la presentación de 11 aspirantes propuestos por las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno; no obstante, Alejandro Granda Sandoval - propuesta de Ahora Nación - renunció a la convocatoria días después.

¿Quiénes son los candidatos al directorio del Banco Central?

Según la agenda del Pleno aprobada este martes 20 de octubre en la Junta de Portavoces, la Comisión de Procedimientos Especiales remitió el informe final que definirá a los tres futuros miembros del directorio del Banco Central, bajo la conducción de Julio Velarde, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 201 del Reglamento del Senado.

Con referente a la elección, se requiere una votación de más de la mitad del número legal de miembros del Senado. A continuación, se menciona a los 10 candidatos, por orden de mérito, a ocupar un cargo en el Banco Central:

Oswaldo Molina Campodónico : 94.18 puntos - propuesta de Fuerza Popular

: 94.18 puntos - propuesta de Fuerza Popular José Ricardo Stok Capella : 91.55 - propuesta de Fuerza Popular

: 91.55 - propuesta de Fuerza Popular José Antonio Fernández Baca Llamosas : 90.18 - propuesta del Partido del Buen Gobierno

: 90.18 - propuesta del Partido del Buen Gobierno Santiago Francisco Roca Tavella : 86.91 - propuesta del Partido del Buen Gobierno

: 86.91 - propuesta del Partido del Buen Gobierno Juan José Marthans León : 86.6 - propuesta de Renovación Popular

: 86.6 - propuesta de Renovación Popular Kurt Johnny Burneo Farfán : 85.73 - propuesta de Juntos por el Perú

: 85.73 - propuesta de Juntos por el Perú Raúl Eduardo Mauro Machuca : 81 - propuesta de Juntos por el Perú

: 81 - propuesta de Juntos por el Perú Diego Macera Poli : 80.73 - propuesta de Fuerza Popular

: 80.73 - propuesta de Fuerza Popular Javier Alfredo Escobal D'Angelo : 60 - propuesta del Partido del Buen Gobierno

: 60 - propuesta del Partido del Buen Gobierno Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51 - propuesta de Juntos por el Perú

Cabe precisar que, el debate legislativo será de una hora y sin interrupciones. Además, la sustentación del documento a cargo del presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales, senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), durará 10 minutos, donde se tomará en cuenta la trayectoria académica, la experiencia profesional y la entrevista personal realizada a cada uno de los aspirantes al cargo.

Julio Velarde sigue al mando de la institución hasta el 2031

El pasado 24 de septiembre, Julio Velarde juró al cargo como presidente del Banco Central hasta el 2031, tras la publicación de la Resolución Legislativa del Senado N.º 001-2026-2027-S que oficializa su continuidad en el cargo.

Durante su exposición en el Pleno, el titular del grupo de trabajo parlamentario mencionó que cumplía con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

El funcionario lleva 20 años en la institución. En octubre de 2006, durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, lo nombró como presidente del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, permaneciendo en el cargo durante las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora con Keiko Fujimori.

Es importante mencionar que, según el artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.