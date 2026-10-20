Senado debatirá este miércoles 21 de octubre el pedido del Gobierno que amplía el estado de emergencia en Lima y Callao

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República debatirá este miércoles 21 de octubre, la solicitud de ampliación de estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao presentada por el Gobierno.

Como se recuerda, esta medida entró en vigencia desde el pasado 28 de agosto, por un plazo de 60 días calendario, a fin de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, a través del trabajo combinado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacionald del Perú (PNP).

Ejecutivo solicita que se amplíe el estado de emergencia en Lima, Callao, Cajamarca y Madre de Dios

Según la agenda del Pleno aprobada este martes 20 de octubre en la Junta de Portavoces, no solo será analizado el pedido de extensión de la medida que recae en Lima y Callao (Decreto Supremo 123-PCM), también será puesto a debate otros dos oficios remitidos por el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, se debatirá el pedido de ampliación del mismo dispositivo en los distritos de Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista, todos ubicados en diferentes provincias de la región Cajamarca, establecidos en el Decreto Supremo 120-PCM.

Asimismo, será puesto a votación el requerimiento de ampliación del estado de emergencia para los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe, en la región de Madre de Dios, en el marco del Decreto Supremo 121-PCM.

Es importante precisar que, las solicitudes fueron aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el viernes 16 de octubre, a pedido del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

Definen formato del debate sobre facultades legislativas

La sesión encabezada por el senador Miguel Torres (Fuerza Popular) definió el formato del debate legislativo sobre las facultades legistivas recientemente aprobadas en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado.

En ese sentido, el tiempo del debate será de dos horas y media, el cual será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios, no habiendo interrupciones, desde las 10:00 a. m.

Además, el presidente de la referida Comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), tendrá 10 minutos para sustentar el dictamen que tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, por el plazo de 90 días calendario, exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

De esta manera, el Senado acordó su agenda con los puntos que involucran directamente la gestión del Gobierno.