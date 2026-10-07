Senado: Comisión de Procedimientos Especiales define cuadro de mérito de postulantes al directorio del BCRP

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Procedimientos Especiales aprobó este miércoles 7 de octubre, por mayoría, el informe final del procedimiento de elección de los tres candidatos al directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cabe precisar que, el proceso comenzó a finales de septiembre último, con la presentación de 11 aspirantes propuestos por las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno; no obstante, Alejandro Granda Sandoval - propuesta de Ahora Nación - renunció a la convocatoria hace unas semanas.

¿Quiénes son los candidatos al directorio del Banco Central?

La sesión de este miércoles 7 fue presidida por el vicepresidente de la Comisión, Absalón Vásquez (Renovación Popular), quien sostuvo que se verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales aplicables por parte de los candidatos, corroborando la inexistencia de impedimentos e incompatibilidades para el ejercicio del cargo.

En ese sentido, el informe final pasará al Pleno del Senado para que pueda debatirse y aprobarse a los tres futuros miembros del directorio del Banco Central, bajo la conducción de Julio Velarde, conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento del Senado y el artículo 86 de la Constitución Política del Perú.

Según el procedimiento, una vez presentado el documento, el Senado tiene un plazo no mayor de cinco días para convocar al Pleno, donde evaluará uno por uno a cada candidato, según el orden que envíe la Comisión de Procedimientos Especiales.

Con referente a la elección, se requiere una votación de más de la mitad del número legal de miembros del Senado. A continuación, se menciona a los 10 candidatos, por orden de mérito, a ocupar un cargo en el Banco Central:

Oswaldo Molina Campodónico : 94.18 puntos - propuesta de Fuerza Popular

: 94.18 puntos - propuesta de Fuerza Popular José Ricardo Stok Capella : 91.55 - propuesta de Fuerza Popular

: 91.55 - propuesta de Fuerza Popular José Antonio Fernández Baca Llamosas : 90.18 - propuesta del Partido del Buen Gobierno

: 90.18 - propuesta del Partido del Buen Gobierno Santiago Francisco Roca Tavella : 86.91 - propuesta del Partido del Buen Gobierno

: 86.91 - propuesta del Partido del Buen Gobierno Juan José Marthans León : 86.6 - propuesta de Renovación Popular

: 86.6 - propuesta de Renovación Popular Kurt Johnny Burneo Farfán : 85.73 - propuesta de Juntos por el Perú

: 85.73 - propuesta de Juntos por el Perú Raúl Eduardo Mauro Machuca : 81 - propuesta de Juntos por el Perú

: 81 - propuesta de Juntos por el Perú Diego Macera Poli : 80.73 - propuesta de Fuerza Popular

: 80.73 - propuesta de Fuerza Popular Javier Alfredo Escobal D'Angelo : 60 - propuesta del Partido del Buen Gobierno

: 60 - propuesta del Partido del Buen Gobierno Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51 - propuesta de Juntos por el Perú

Julio Velarde juró al cargo para el período 2026-2031

El pasado 24 de septiembre, Julio Velarde juró al cargo como presidente del Banco Central hasta el 2031, tras la publicación de la Resolución Legislativa del Senado N.º 001-2026-2027-S que oficializa su continuidad en el cargo.

Durante su exposición en el Pleno, el titular de la Comisión de Procedimientos Especiales, senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), mencionó que Velarde Flores cumple con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

El funcionario lleva 20 años en la institución. En octubre de 2006, durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, lo nombró como presidente del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, permaneciendo en el cargo durante las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora con Keiko Fujimori.

En octubre de 2006, durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, Julio Velarde Flores fue nombrado como presidente del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, permaneciendo en el cargo durante las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora con Keiko Fujimori.

De esta manera, Julio Velarde continúa al mando del Banco Central hasta el 2031 para seguir dirigiendo la política monetaria del Perú.