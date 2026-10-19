Presidente de Comisión de Constitución del Senado sobre facultades ante el Fenómeno El Niño: "El Perú no puede esperar"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, defendió la necesidad de avanzar con el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, en un contexto marcado por los riesgos que representa el fenómeno El Niño para distintas regiones del país.

Mesía pide actuar antes de que ocurran los desastres

Durante su intervención en la sesión de la comisión, el senador de Fuerza Popular sostuvo que las autoridades deben adoptar medidas anticipadas para evitar que las emergencias climáticas provoquen mayores daños en las viviendas, carreteras y actividades agrícolas. En ese sentido, remarcó que la respuesta estatal debe priorizar la prevención y la atención oportuna de las poblaciones vulnerables.

"En cuanto al fenómeno del niño, el Perú no puede esperar a que una emergencia destruya hogares, caminos y cultivos para empezar a actuar" , manifestó Mesía.

El legislador también explicó que las medidas planteadas buscan mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y acelerar la recuperación de las familias afectadas por posibles desastres.

Entre las propuestas mencionó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pueda entregar directamente bienes de primera necesidad durante los primeros quince días posteriores a una emergencia, con prioridad para las personas en situación de vulnerabilidad.

"La ayuda no puede quedar atrapada en trámites innecesarios", enfatizó durante su exposición, al defender la simplificación de procedimientos administrativos y la modernización de los servicios públicos.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, defendió la necesidad de avanzar con el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno El Niño y sostuvo que el país no puede esperar. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2026

Facultades contemplan apoyo al agro y reconstrucción de infraestructura

Mesía detalló que las propuestas también comprenden medidas orientadas a proteger la actividad agrícola, facilitar el acceso al crédito, los seguros y las garantías, así como mejorar las compras estatales a productores de la agricultura familiar. Asimismo, mencionó la asistencia técnica, la disponibilidad de maquinaria y el impulso a la innovación, con especial atención a las mujeres rurales e indígenas.

En materia de infraestructura, el senador planteó facilitar las inversiones, resolver dificultades relacionadas con terrenos e interferencias y agilizar la rehabilitación de obras dañadas por emergencias. También destacó la posibilidad de ampliar el uso de obras y servicios por impuestos para contribuir a la ejecución de proyectos de interés público.

Sin embargo, advirtió que acelerar las intervenciones no debe significar abandonar los controles sobre el uso de los recursos estatales. "Pero agilizar no significa dejar de fiscalizar", señaló, al remarcar la importancia de garantizar transparencia y respeto a las competencias de las instituciones.

El paquete expuesto también contempla facilitar el acceso a viviendas de interés social para familias damnificadas, simplificar los trámites para obtener bonos habitacionales y promover alternativas de agua potable y saneamiento cuando no sea posible utilizar las redes convencionales.

Mesía defendió la necesidad de avanzar con el debate de las facultades legislativas para fortalecer la prevención y la respuesta ante El Niño. La discusión deberá determinar el alcance de las medidas propuestas y las condiciones para aplicarlas, procurando que la ayuda llegue oportunamente a la población sin debilitar la fiscalización ni la transparencia en el uso de los recursos públicos.