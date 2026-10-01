Sibarita moviliza más de 25 toneladas de ayuda humanitaria a Junín: entrega de víveres a más de 1,200 familias damnificadas

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En un notable y oportuno gesto de solidaridad, la reconocida marca de condimentos Sibarita concretó el envío de una masiva ayuda humanitaria destinada a socorrer a los habitantes del distrito de Chongos Bajos, en la provincia de Chupaca, departamento de Junín, zona que sufrió los embates de un terremoto.

Por iniciativa propia, Sibarita decidió ayudar a los afectados, y para ello coordinó con Indeci, el Ministerio de Agricultura y el Programa Hombro a Hombro.

La operación logística, de gran envergadura, consistió en el desplazamiento de una flota de cinco pesados camiones cargados con más de 25 toneladas de víveres de primera necesidad. Este importante cargamento logró ingresar con éxito a la localidad afectada para mitigar las urgencias alimentarias de más de 1,200 familias que lo perdieron todo o cuyas viviendas quedaron inhabitables tras el desastre natural.

Para asegurar que la asistencia llegue de manera equitativa y organizada a cada hogar golpeado por el sismo, la compañía estructuró un paquete de apoyo integral diseñado para cubrir los requerimientos nutricionales básicos.

De este modo, cada una de las familias beneficiarias recibió una dotación compuesta por un kilo de arroz, un kilo de azúcar, una caja de leche evaporada de 900 mililitros y un bidón de agua pura de siete litros para garantizar la hidratación segura.

Asimismo, la ayuda incluyó quinientos gramos de lentejas, dos latas de atún, un kilo de avena y una selecta variedad de productos e insumos de la marca Sibarita, los cuales facilitarán la sazón y preparación de los alimentos cotidianos en medio de las precarias condiciones en las que actualmente pernoctan los pobladores.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Sibarita entregó 25 toneladas de ayuda humanitaria a ciudadanos afectados por el terremoto registrado en Chongos Bajo, en Junín. La iniciativa busca contribuir con las familias damnificadas y brindar apoyo ante las necesidades generadas por el... pic.twitter.com/VWhJvEzm0c — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2026

Este compromiso asumido por Sibarita pone de manifiesto el verdadero sentido de la responsabilidad social corporativa, demostrando que las grandes marcas no solo deben enfocarse en el éxito comercial, sino asumir un rol activo y empático cuando las comunidades del país atraviesan sus horas más oscuras.

La valiosa iniciativa de la compañía se erige como un ejemplo inspirador de sensibilidad humana y civismo empresarial frente a la adversidad, marcando un estándar elevado sobre cómo el sector corporativo puede y debe involucrarse en el bienestar nacional.

Frente a la magnitud de los desastres naturales que periódicamente golpean al país, la pronta y contundente reacción de Sibarita deja en evidencia que la ayuda humanitaria no puede descansar exclusivamente en el esfuerzo estatal.

Por ello, este loable despliegue debería servir como un llamado de atención y un modelo a imitar por otras empresas privadas del país, las cuales tienen la capacidad logística, financiera y moral de sumarse activamente a las cadenas de auxilio, multiplicando el impacto positivo y demostrando que la solidaridad empresarial es una herramienta indispensable para la reconstrucción social y anímica de los peruanos más necesitados.

Durante la entrega, participaron representantes de Sibarita, de Indeci, del Programa Hombro a Hombro, el viceministro de Agricultura, José Luis Bustamante Solís, y el alcalde de Chongos Bajo, Timoteo Munive Guerra.