Fujimorismo y Juntos por el Perú coinciden en evaluar el retorno del servicio militar obligatorio

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los senadores Iber Maraví de Juntos por el Perú y Juan Carlos del Águila de Fuerza Popular mostraron su postura a favor de evaluar el retorno del servicio militar obligatorio en el país. En la actualidad, la normativa nacional contempla únicamente la modalidad de reclutamiento voluntario con beneficios económicos para sus integrantes.

Posición de Fuerza Popular sobre el servicio militar obligatorio

El senador Juan Carlos del Águila, integrante de la bancada de Fuerza Popular, se mostró públicamente a favor de reconsiderar la restitución del servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas. El legislador recordó las normativas aplicadas en décadas anteriores para sustentar su propuesta de evaluación en el Congreso.

"Particularmente yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello, no solamente en el colegio, sino inclusive después del colegio. Creo que es una materia que debe evaluarse para que retorne", detalló.

Asimismo, el parlamentario fujimorista sostuvo que todas las iniciativas legislativas vinculadas a la seguridad nacional deben ser discutidas de manera rigurosa. Del Águila remarcó el rol protagónico que tendrá la Cámara de Senadores en la revisión formal de estas iniciativas.

"Yo creo que todos los debates son bienvenidos. Los temas que se plantean, primero a nivel o de poder ejecutivo o de diputados, finalmente en la Cámara de Senadores tienen que ser debidamente evaluados", indicó.

Coincidencias de Juntos por el Perú

Por su parte, el senador de la bancada de Juntos por el Perú, Iber Maraví, expresó su coincidencia en respaldar la implementación de la instrucción militar de carácter obligatorio. El parlamentario argumentó que este mecanismo otorga una formación necesaria a la población para la defensa integral del Estado.

"El servicio obligatorio para empezar es un mecanismo del cual la ciudadanía se prepara en un determinado tiempo para estar en aptitud, bien preparado militarmente poder defender a la patria al Estado. Incluso saliendo de ese servicio, esa preparación perdura y llamados a defender a la patria estamos toda una época hasta que tengamos toda una época hasta que tengamos fuerzas", señaló.

No obstante, Maraví reconoció que la viabilidad de la propuesta depende de las prioridades y enfoques que establezcan las autoridades del Gobierno Central . Las políticas de defensa nacional suelen modificarse conforme a las visiones operativas de cada gestión ministerial.

#Ahora | "Es bien útil", expresa #IberMaravi sobre el servicio #militar obligatorio. El senador considera que ello prepara a los #jóvenes para defender al #Estado, solo que dependerá del enfoque de cada gobierno. @exitosape https://t.co/PkLGfSDEe6 — Omar Coca (@OmarCoca_) October 14, 2026

"Yo reconozco la utilidad, lo que pasa es que cada gobierno de turno tiene sus propios enfoques", indicó.

En ese sentido, el servicio militar vuelve al centro de la agenda pública tras las coincidencias mostradas por diferentes bancadas para reevaluar su carácter obligatorio en favor de la defensa nacional.