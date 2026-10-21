Senado eligió a Oswaldo Molina, José Stok y Juan José Marthans como nuevos directores del Banco Central

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria llevada a cabo durante la tarde de este miércoles 21 de octubre, el Senado de la República eligió a los tres nuevos directores del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el período 2026-2031.

La elección se llevó a cabo luego de que en el debate legislativo participarán los representantes de las bancadas, así como el presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales, senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), quien resaltó la trayectoria académica, la experiencia profesional y la entrevista personal realizada a cada uno de los aspirantes al cargo.

¿Quiénes son los nuevos integrantes del directorio del Banco Central para los próximos cinco años?

Es importante mencionar que, según el artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

Cabe precisar que, el grupo de trabajo parlamentario aprobó el pasado 7 de octubre, el cuadro de mérito de los 10 candidatos, quedando expeditos a la votación de cada uno en el Senado, según el orden que enviado por la Comisión.

En ese sentido, tras llevarse a cabo el sufragio por parte de la representación nacional, fueron elegidos como nuevos directores del Banco Central los siguientes candidatos:

Oswaldo Molina Campodónico ( propuesta de Fuerza Popular ): elegido con 40 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra

( ): elegido con 40 votos a favor, 16 abstenciones y uno en contra José Ricardo Stok Capella ( propuesta de Fuerza Popular ): elegido con 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones

( ): elegido con 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones Juan José Marthans León (propuesta de Renovación Popular) elegido con 36 votos a favor, 21 en contra y una abstención

Julio Velarde sigue al mando de la institución hasta el 2031

El pasado 24 de septiembre, Julio Velarde juró al cargo como presidente del Banco Central hasta el 2031, tras la publicación de la Resolución Legislativa del Senado N.º 001-2026-2027-S que oficializa su continuidad en el cargo.

Durante su exposición en el Pleno, el titular de la Comisión de Procedimientos Especiales subrayó que cumplía con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

El funcionario lleva 20 años en la institución. En octubre de 2006, el entonces presidente Alan García Pérez lo nombró presidente del directorio del Banco Central, permaneciendo en el cargo durante las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora con Keiko Fujimori.

De esta manera, quedaron definidos los miembros del directorio del Banco Central, quienes acompañarán a Julio Velarde en la conducción de la política monetaria del país.