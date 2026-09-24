BCR lanza moneda de plata por el bicentenario del Ministerio de Justicia: conoce sus características

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó una nueva moneda conmemorativa en el marco del bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, institución que cumple 200 años. La pieza tiene una denominación de S/1 y contará con una emisión máxima de 5,000 unidades.

La medida fue oficializada mediante la Circular N.° 0023-2026-BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La nueva emisión fue diseñada para representar los 200 años de trayectoria vinculados con la justicia y los derechos humanos en el país. Uno de sus principales elementos gráficos es la representación del edificio institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Así es la nueva moneda de plata

La moneda tiene una denominación de S/1, pero presenta características distintas a las monedas de circulación habitual. Está elaborada con una aleación de plata 0.925, tiene un peso fino de media onza troy y un diámetro de 33 milímetros.

Asimismo, cuenta con calidad Proof, una característica utilizada habitualmente en emisiones numismáticas destinadas al coleccionismo. Su canto es estriado y el año de acuñación corresponde a 2026.

El BCRP estableció una emisión máxima de 5,000 unidades, por lo que se trata de una edición limitada. Esta cantidad corresponde al número máximo de piezas que podrán ser emitidas dentro de esta serie conmemorativa.

En el reverso se encuentra uno de los principales elementos de la moneda. En la parte superior aparece la frase "200 Años de Justicia y Derechos Humanos", acompañada del periodo "1826 - 2026", en referencia a los dos siglos que se conmemoran.

En la zona central se observa la vista frontal del edificio institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La representación destaca el pórtico central, conformado por arcos y columnas, además del nombre oficial de la institución.

Moneda conmemorativa

¿Qué aparece en el anverso y cuánto costará?

El anverso presenta elementos vinculados al Banco Central de Reserva del Perú. Allí figura el Escudo de Armas, acompañado del texto "Banco Central de Reserva del Perú". También se incluye el año de acuñación, 2026, y la denominación "Un Sol".

Aunque la moneda tiene un valor nominal de un sol, el precio al que será ofrecida al público será diferente debido a sus características especiales, entre ellas el uso de plata y su acabado Proof.

El BCRP informó que el precio de venta de esta moneda conmemorativa será difundido a través de su plataforma oficial de venta, tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp. Además, precisó que dicho precio será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

La emisión se suma a las monedas y medallas conmemorativas que el Banco Central pone a disposición del público para recordar acontecimientos, instituciones y personajes vinculados con la historia del país.

La nueva moneda de plata del BCRP conmemora los 200 años de Justicia y Derechos Humanos y tendrá una emisión máxima de 5,000 unidades. Su diseño incorpora la fachada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que sus características —plata 0.925, media onza troy y acabado Proof— la diferencian de las monedas de circulación habitual. El precio y las condiciones de adquisición serán comunicados mediante la tienda virtual del Banco Central.