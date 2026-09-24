RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Juramentación en Palacio de Justicia

Julio Velarde juró como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú hasta el 2031

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, tomó juramento a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031.

Julio Velarde jura como presidente del BCRP.
Julio Velarde jura como presidente del BCRP. (Poder Judicial)

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Julio Velarde juró como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú para el periodo 2026-2031, ante la titular del Poder Judicial (PJ), Janett Tello Gilardi. La ceremonia solemne fue realizada el jueves 24 de septiembre en Palacio de Justicia.

Julio Velarde juró como presidente del BCR ante el Poder Judicial

Julio Velarde, en la mañana de este jueves 24 de septiembre, asumió nuevamente el máximo cargo del Banco Central de Reserva del Perú. La juramentación se produjo después de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación con la Resolución Suprema 258-2026-PCM y el Senado aprobara su ratificación para un nuevo periodo de cinco años, mediante la Resolución Legislativa del Senado N.º 001-2026-2027-S.

De esa manera, el economista de 74 años de edad extiende su permanencia como el presidente del directorio del BCRP, el cual ocupa desde 2006, cuando fue designado en el gobierno de Alan García, y posteriormente ratificado por el resto de mandatos.

Noticia en desarrollo...

Congreso entrevistará a candidatos al directorio del Banco Central este 23 y 24 de septiembre: conoce los 11 postulantes
Lee también

Congreso entrevistará a candidatos al directorio del Banco Central este 23 y 24 de septiembre: conoce los 11 postulantes

Julio Velarde: Senado oficializa su continuidad al mando del Banco Central de Reserva del Perú por cinco nuevos años
Lee también

Julio Velarde: Senado oficializa su continuidad al mando del Banco Central de Reserva del Perú por cinco nuevos años

Temas relacionados Banco Central de Reserva del Perú BCR Janet Tello Julio Velarde Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA