Julio Velarde juró como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú hasta el 2031

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Julio Velarde juró como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú para el periodo 2026-2031, ante la titular del Poder Judicial (PJ), Janett Tello Gilardi. La ceremonia solemne fue realizada el jueves 24 de septiembre en Palacio de Justicia.

Julio Velarde juró como presidente del BCR ante el Poder Judicial

Julio Velarde, en la mañana de este jueves 24 de septiembre, asumió nuevamente el máximo cargo del Banco Central de Reserva del Perú. La juramentación se produjo después de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación con la Resolución Suprema 258-2026-PCM y el Senado aprobara su ratificación para un nuevo periodo de cinco años, mediante la Resolución Legislativa del Senado N.º 001-2026-2027-S.

De esa manera, el economista de 74 años de edad extiende su permanencia como el presidente del directorio del BCRP, el cual ocupa desde 2006, cuando fue designado en el gobierno de Alan García, y posteriormente ratificado por el resto de mandatos.

Noticia en desarrollo...