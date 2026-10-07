Senado tendrá sesión permanente y voto por delegación de facultades iniciaría la próxima semana

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora de la bancada de Ahora Nación, Ruth Luque Ibarra, confirmó que el texto sustitutorio de facultades legislativas que aprobó la Cámara de Diputados sería analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta en el transcurso de la próxima semana.

En entrevista brindada este miércoles 6 de octubre para el programa "Informamos y Opinamos", la parlamentaria recordó que el grupo de trabajo que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular) se encuentra en sesión permanente, por lo que está a la espera de ser convocada para revisar el documentado aprobado hace 24 horas.

Texto fue enviado desde la Cámara de Diputados al Senado

Luque Ibarra confirmó a Exitosa que el texto de facultades legislativas fue enviado hoy, miércoles 7 de octubre, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, al Senado de la República, para su procedimiento constitucional y de acuerdo con sus facultades que les da su Reglamento.

Sobre la posibilidad de que el documento que aborda estrategias para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño pueda recibir modificatorias, la legisladora indicó que han solicitado una opinión consultiva a la Comisión de Constitución del Senado para que defina las prerrogativas de sus integrantes cuando se tratan proyectos de ley enviados por la Cámara Baja.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, señaló que se ha acordado que en la Comisión de Constitución del Senado se votó a favor para que haya una sesión permanente y el voto por la delegación de facultades iniciaría la próxima semana. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Miguel Torres anuncia que el texto de facultades legislativas será visto en la Comisión de Constitución del Senado antes de ir al Pleno October 8, 2026

En la previa, el titular el Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), también se refirió sobre el mismo tema en mención; no obstante, dejó a entrever que el pedido de facultades podría tener sí modificatorias, aunque sin ser distorsionadas, con la finalidad de perfeccionar las materias aprobadas.

"Lo que garantizamos es que se hará cumplir estrictamente con el Reglamento, con la ley, con la Constitución del Perú, aquella que señala expresamente que, el Senado de la República está para aprobar, para rechazar, para modificar, sin desnaturalizar, el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados", expresó.

Texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados

Tras más de 12 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días calendario.

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

De esta manera, el debate continuará ahora en el Senado, donde la población espera su rápida aprobación debido a que los efectos de la delincuencia y la emergencia climatológica no se detienen.