Cámara de Diputados aprueba delegar facultades legislativas al Ejecutivo para seguridad ciudadana y fenómeno El Niño

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días calendario para que emita medidas en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. La decisión se adoptó tras una extensa jornada de debate y permitirá que la propuesta continúe su trámite en el Senado.

Aprueban delegar facultades legislativas al Ejecutivo

El dictamen de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. Con ello, el Ejecutivo recibiría herramientas normativas para enfrentar la inseguridad ciudadana y adoptar acciones destinadas a prevenir y responder ante emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

La aprobación se produjo después de varios momentos de tensión en el Pleno. Inicialmente, la propuesta fue rechazada y, posteriormente, también fueron desaprobados dos dictámenes en minoría presentados por Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Sin embargo, la situación cambió luego de que se aprobara una reconsideración que permitió volver a votar el dictamen.

La solicitud fue presentada por la diputada Roxana Rocha Gallegos, de Renovación Popular, y obtuvo 75 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones. Tras este resultado, el Pleno retomó la discusión y finalmente aprobó la propuesta en mayoría, habilitando su envío al Senado para continuar con el procedimiento legislativo.

Entre las materias contempladas se encuentran medidas para reforzar la seguridad ciudadana, como el control migratorio, la identificación y bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario. Además, se plantean acciones específicas frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la iniciativa propone agilizar la atención de las poblaciones afectadas. Para ello, contempla la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de una emergencia, así como respaldo a los productores agrarios y procedimientos más rápidos para ejecutar infraestructura.

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También se incluyen medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento en las zonas afectadas. La propuesta busca, de esta manera, facilitar una respuesta estatal más rápida ante situaciones de emergencia y reducir las dificultades administrativas que puedan retrasar la atención de la población.

La norma establece además que las habilitaciones y modificaciones presupuestarias vinculadas con las materias delegadas deberán tramitarse conforme a la Ley de Presupuesto. Asimismo, las medidas que adopte el Ejecutivo no podrán afectar la autonomía de los gobiernos regionales y locales.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, informó que la propuesta será remitida al Senado. Por ello, la delegación de facultades aún deberá completar el procedimiento legislativo antes de que el Ejecutivo pueda ejercer las atribuciones planteadas.