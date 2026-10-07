Miguel Torres anuncia que el texto de facultades legislativas será visto en la Comisión de Constitución del Senado antes de ir al Pleno

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado de la República, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), afirmó que este poder del Estado se encargará de respetar lo que dicta su Reglamento y la Constitución, al momento de analizar las facultades legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados en su sesión del martes 6 de octubre.

Tras culminar su sesión de plenaria de este miércoles 7 de octubre, el también vicepresidente de la república se dirigió a los medios de comunicación para señalar que es importante que exista un principio de colaboración y de apoyo entre las cámaras legislativas, a fin de atender las necesidades de todos los peruanos.

Texto de la Cámara de Diputados pasará por la Comisión de Constitución del Senado

Torres Morales indicó que como parte de las prerrogativas del Senado, el texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados será visto primero por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, presidida por Carlos Mesía (Fuerza Popular), y tras su deliberación, será enviada al Pleno.

En ese sentido, dejó a entrever que el pedido de facultades podría tener modificatorias, aunque sin ser distorsionadas, con la finalidad de perfeccionar el plan del Ejecutivo para hacerle frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

"Lo que garantizamos es que se hará cumplir estrictamente con el Reglamento, con la ley, con la Constitución del Perú, aquella que señala expresamente que, el Senado de la República está para aprobar, para rechazar, para modificar, sin desnaturalizar, el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados", expresó.

El presidente del Senado, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), saludó la aprobación del dictamen en mayoría que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo y señaló que el Senado cumplirá con el procedimiento establecido en su Reglamento y la Constitución. 📌 Nota completa: https://t.co/oHml6dxVoy October 7, 2026

Texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados

Tras más de 12 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor, 34 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días calendario.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 66 votos a favor, el dictamen en mayoría del PL 98, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, la propuesta aprobada será remitida al Senado de la República. 🗞 https://t.co/3VqqvDbj14 Lee también Cámara de Diputados aprueba delegar facultades legislativas al Ejecutivo para seguridad ciudadana y fenómeno El Niño October 7, 2026

La iniciativa aborda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

De esta manera, el debate continuará ahora en el Senado, donde la población espera su rápida aprobación debido a que los efectos de la delincuencia y la emergencia climatológica no se detienen.