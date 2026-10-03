Tribunal de Honor exhorta a López Aliaga a evitar expresiones agraviantes contra organismos electorales

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 exhortó a Rafael López Aliaga a evitar expresiones agraviantes o intimidatorias contra los organismos electorales, sus autoridades y servidores. La medida fue emitida luego de tomar conocimiento de declaraciones difundidas el 2 de octubre.

El pronunciamiento, denominado Exhortación N.° 5, señala que las expresiones comunicadas contienen, según el Tribunal, descalificaciones contra el organismo electoral y manifestaciones de carácter intimidatorio que considera incompatibles con el respeto hacia las autoridades y servidores que participan en el proceso electoral.

🚨El Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral de las #ERM2026 exhorta a las organizaciones políticas, candidaturas, afiliados y simpatizantes a abstenerse de emplear expresiones agraviantes o intimidatorias contra los organismos electorales, sus autoridades y servidores. pic.twitter.com/BGCInYvuRx — JNE Perú (@JNE_Peru) October 3, 2026

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