Tribunal de Honor exhorta a López Aliaga a evitar expresiones agraviantes contra organismos electorales

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/10/2026
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 exhortó a Rafael López Aliaga a evitar expresiones agraviantes o intimidatorias contra los organismos electorales, sus autoridades y servidores. La medida fue emitida luego de tomar conocimiento de declaraciones difundidas el 2 de octubre.
El pronunciamiento, denominado Exhortación N.° 5, señala que las expresiones comunicadas contienen, según el Tribunal, descalificaciones contra el organismo electoral y manifestaciones de carácter intimidatorio que considera incompatibles con el respeto hacia las autoridades y servidores que participan en el proceso electoral.
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