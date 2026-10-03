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Advertencia electoral

Tribunal de Honor exhorta a López Aliaga a evitar expresiones agraviantes contra organismos electorales

El Tribunal de Honor emitió una nueva exhortación tras las expresiones difundidas por Rafael López Aliaga en RPP y pidió a candidaturas y organizaciones políticas respetar a las autoridades electorales.

Tribunal de Honor exhorta a RLA a evitar expresiones agraviantes contra organism
Tribunal de Honor exhorta a RLA a evitar expresiones agraviantes contra organism (Composición: Exitosa)

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/10/2026

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El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 exhortó a Rafael López Aliaga a evitar expresiones agraviantes o intimidatorias contra los organismos electorales, sus autoridades y servidores. La medida fue emitida luego de tomar conocimiento de declaraciones difundidas el 2 de octubre.

El pronunciamiento, denominado Exhortación N.° 5, señala que las expresiones comunicadas contienen, según el Tribunal, descalificaciones contra el organismo electoral y manifestaciones de carácter intimidatorio que considera incompatibles con el respeto hacia las autoridades y servidores que participan en el proceso electoral.

Nota en desarrollo...

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