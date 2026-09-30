Samuel Daza califica de "reelección ilegal" candidatura de Rafael López Aliaga y se muestra optimista para elecciones

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima, Samuel Daza, llegó hasta el distrito de Independencia para realizar su cierre de campaña, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para este domingo 4 de octubre. Durante su actividad, se mostró confiado en el respaldo de los limeños y cuestionó la candidatura de Rafael López Aliaga.

Samuel Daza sobre López Aliaga

Daza sostuvo que espera una participación masiva de los electores y manifestó su optimismo respecto a los resultados de la jornada electoral. En ese sentido, destacó que su campaña buscó llevar un mensaje de esperanza a los sectores de Lima que, según señaló, considera olvidados y que forman parte de su propuesta política.

Al ser consultado sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, Daza señaló que espera que el Jurado Nacional de Elecciones emita un pronunciamiento sobre el caso. El postulante de Fuerza Popular calificó la eventual postulación del actual alcalde como una "reelección ilegal" y sostuvo que ninguna persona debería estar por encima de la ley. El candidato también cuestionó que el proceso electoral pueda desarrollarse mientras persiste la incertidumbre sobre la situación de López Aliaga.

"Nosotros estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones realmente decida qué es lo que va a pasar con la candidatura de Rafael López Aliaga. Esta es una reelección ilegal. Esa reelección ilegal es la que los peruanos no debemos permitir, porque en situaciones de democracia nadie está por encima de la ley . De una vez por todas, el Jurado Nacional de Elecciones debe emitir un pronunciamiento", expresó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima, Samuel Daza, cerró su campaña en la avenida Izaguirre, en el distrito de Independencia. Durante su actividad, Daza se pronunció sobre la candidatura de Rafael López Aliaga y señaló que espera... pic.twitter.com/0n17k6vzQa — Exitosa Noticias (@exitosape) October 1, 2026

Samuel Daza promete seguridad en Lima

En otro momento, Daza se refirió a la inseguridad ciudadana y a las amenazas denunciadas por candidatos durante el proceso electoral. Esto ocurrió luego del asesinato de la candidata China Polo y en un contexto en el que, según la información proporcionada durante su actividad, 38 postulantes habían reportado amenazas.

Frente a esta situación, el candidato afirmó que la prioridad debe ser proteger a la población y garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse con seguridad. Asimismo, planteó que una eventual gestión municipal debería concentrarse en mejorar las condiciones de tránsito para que los limeños puedan llegar a sus destinos y regresar a sus hogares sin inconvenientes.

"Yo siento que primero está la población, hay que proteger primero a la población. Los candidatos somos parte de ellos, pero el Ejecutivo y, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, nosotros nos vamos a concentrar en que las personas puedan llegar a tiempo, sin tráfico, y puedan llegar a sus casas sanas y salvas", sentenció.

Con el cierre de campaña en Independencia, Daza culminó una etapa marcada por sus propuestas en seguridad y transporte, dos de los principales ejes de su candidatura. Ahora, el postulante de Fuerza Popular apunta al 4 de octubre con un mensaje de optimismo y con la expectativa de obtener el respaldo de los electores de Lima.