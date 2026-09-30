Francis Allison advierte al electorado sobre Rafael López Aliaga: "Es racista, clasista, misógino y su gestión no es transparente"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/09/2026
En diálogo con Exitosa, Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, cuestionó a Rafael López Aliaga y criticó su desempeño como burgomaestre. "Es racista, clasista, misógino, y su gestión no es transparente", afirmó.
Francis Allison arremete contra López Aliaga
El aspirante al sillón municipal capitalino opinó acerca de la posibilidad de que si Renovación Popular, con Rafael López Aliaga como candidato, ganara las elecciones municipales quién juramentaría, debido a su pasado como burgomaestre de Lima. Esta respuesta aún no ha sido dada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.
"Creo que no va a responder. Si gana Renovación en Lima, que espero que no sea así, estoy seguro que el JNE le va a dar las credenciales porque ya permitió que renuncie a un cargo que constitucionalmente es irrenunciable, fue electo senador, proclamado y, sin embargo, se registró de regidor y nadie le dijo nada", opinó.
Allison calificó a López Aliaga como un "rico de antes que creía que estaba sobre la ley y la gente y que creía era más importante". Sostuvo que le sorprende que un sector de la población piense otorgarle su voto al líder de Renovación Popular.
"Es racista, clasista, misógino, claramente mentiroso y claramente puedo decir que su gestión no es transparente. La cantidad de obras a dedo, tiene much que explicar respecto a la honorabilidad de la gestión. Me pregunto ¿el señor es corrupto o tonto?", expresó.